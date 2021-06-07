Стільниковий оператор «Київстар» запустив нову послугу, обов’язкову для всіх

Найбільший стільниковий оператор України «Київстар» придумав, чим ще порадувати громадян. Для цього він запустив нову цікаву послугу «Ми разом», яка надається для передплачуваних тарифних планів компанії.





Як працює така послуга

«Київстар» пояснив алгоритм дії цієї послуги. Для початку треба обрати номер людини, з якою абонент підтримує близькі відносини. Головна умова така: близька людина повинна теж бути абонентом «Київстар».

Далі підключається послуга «Ми разом», а потім можна телефонувати на обраний номер. Дана послуга дозволяє дзвонити, навіть тоді, коли немає грошей або хвилин на рахунку.

Цікаво, що підключення такої послуги або скоєння дзвінків на під’єднаний до послуги номер додатково не оплачується.

Як активувати послугу

Щоби скористатися всіма перевагами послуги «Ми разом», що надається оператором «Київстар» можна її підключити різними засобами:

Відкрити браузерну версію додатку «Мій Київстар» та додержуватися поданої там інструкції.

Зробити запит такого формату: *535*380XXXXXXXXX. Останнє значення є номером, який підключається до послуги.

Набрати спеціальну комбінацію 535.

Активація послуги відбудеться на протязі 24 годин.

Зміна номеру

Таку можливість також передбачили маркетологи найбільшого мобільного оператора. Процедуру зміни номеру можна здійснити раз на місяць. Але спочатку треба деактивувати послугу такими способами:

За допомогою інструкцій у веб-версії застосунку «Мій Київстар»

Ввести комбінацію символів *535*0#

Зателефонувавши за номером 535 та відмовитись від послуги на вже наявний номер.

Після виконання цих операцій можна подати заявку на під’єднання нового номеру. Сама процедура описана вище.

Раніше стало відомо, що додаток «Мій Київстар» може стати у пригоді клієнтам Glovo. Кожному користувачу надається промокод зі знижкою 70 гривень на одне замовлення. Щоб отримати промокод треба перейти за рекламним посиланням.