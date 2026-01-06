«Київстар» запускає нові тарифи домашнього інтернету: до 1 Гбіт/с та акційні ціни

З 6 січня 2026 року телекомунікаційний оператор «Київстар» впроваджує два нові тарифні плани для користувачів фіксованого інтернету — «Оптимальний» та «Комфортний». Ці пропозиції приходять на зміну популярному тарифу «Дім», підключення до якого було закрито 5 січня. Важливо зазначити, що діючі абоненти тарифу «Дім» продовжать обслуговуватися на старих умовах без змін.

Деталі нових тарифів:

«Оптимальний» : пропонує швидкість до 300 Мбіт/с за 350 гривень на місяць. Для нових клієнтів діє акція «Легкий старт» (200 грн/міс протягом перших трьох місяців) та можливість підключити опцію «Спробуй Гігабіт» на акційний період за наявності технічної можливості.

«Комфортний»: забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с за 450 гривень на місяць. У вартість також включено безкоштовну статичну IP-адресу. Акційна ціна «Легкого старту» (200 грн/міс) поширюється і на цей план.

В обидва пакети входить послуга «Суперсила Київстар ТБ». Також оператор повідомив про ребрендинг бюджетного тарифу «Удача» — тепер він називається «Базовий», але його вартість та наповнення залишаються незмінними.

Оновлення лінійки пов’язують із стратегією розвитку бізнесу компанії. Нагадаємо, з літа 2025 року «Київстар» веде переговори щодо придбання мережі магазинів електроніки Comfy, що може суттєво посилити позиції оператора на роздрібному ринку.