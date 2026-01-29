Київстар запустив 5G зв’язок на швидкості до 1,7 Гбіт/с ще в одному місті

28 січня «Київстар» розширив географію тестування технології п’ятого покоління, запустивши пілотну 5G-зону в селищі Бородянка Київської області. Після успішного старту у Львові оператор обрав саме цю локацію не випадково: громада, що зазнала значних руйнувань під час окупації, зараз є символом системного відновлення. За словами СЕО компанії Олександра Комарова, впровадження 5G дозволить випробувати та інтегрувати сучасні цифрові рішення безпосередньо в інфраструктуру, яка відбудовується з нуля.

Тестова зона охоплює центр селища та прилеглі райони загальною площею близько 3,5 квадратних кілометрів. Мережа функціонує в діапазоні 3500 МГц, що забезпечує вражаючу швидкість передачі даних: від стабільних 600–700 Мбіт/с до пікових 1,5–1,7 Гбіт/с. Скористатися новітньою технологією можуть усі абоненти, які мають смартфон із підтримкою 5G та звичайну USIM-картку (таку ж, як для 4G). Жодних додаткових налаштувань чи доплат не потрібно — тарифікація здійснюється згідно з чинним пакетом послуг користувача.

Важливо зазначити, що повноцінне впровадження стандарту 5G по всій Україні планується лише після завершення війни. Нинішні пілотні проєкти не впливають на розвиток основної мережі — оператор паралельно продовжує розширювати покриття 4G у віддалених куточках країни. Також у Бородянці працює 5G-роумінг для іноземних гостей, чиї оператори мають відповідні угоди з «Київстаром».