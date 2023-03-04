Не лише Starlink: абоненти Київстар можуть отримати доступ до супутникового інтернету

За даними Reuters, телекомунікаційний холдинг Veon, який володіє найбільшою в Україні мережею мобільного зв’язку Київстар, уклав партнерство з британською компанією OneWeb для інтеграції супутникових послуг у свою наземну мережу.

Супутники можуть стати резервним варіантом телекомунікаційних з’єднань, коли звичайні мережі виходять з ладу внаслідок стихійних лих чи воєн. Три джерела, знайомі з питанням, припустили, що це партнерство може призвести до запуску послуг зв’язку в деяких районах Казахстану, Пакистану та України.

Очікується, що про підписання угоди буде оголошено найближчим часом, проте і Veon, і OneWeb відмовилися від коментарів.

Варто зазначити, що український підрозділ Veon вже співпрацює зі Starlink Ілоною Маскою для розширення покриття в Україні. Наразі Veon та Starlink обговорюють комісію наступного року після того, як уряди та інші організації сплатять послугу до весни 2023 року.

Кожен термінал OneWeb може забезпечити зв’язком сотні людей та живиться від сонячної енергії. В даний час OneWeb керує приблизно 550 низькоорбітальними супутниками та планує запустити ще десятки супутників за допомогою SpaceX Ілона Маска.

Джерела припускають, що Veon планує використовувати послуги OneWeb у надзвичайних ситуаціях, щоб компенсувати пошкодження наземних мереж та розширити покриття у сільських районах.