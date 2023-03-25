Абоненти Київстар можуть отримати більше послуг за допомогою “Дії”

Українські клієнти “Київстар”, які користуються передплаченими послугами, тепер можуть легко перейти на контрактний тарифний план, та отримати більше послуг, через мобільний додаток “Мій Київстар” завдяки його інтеграції з сервісом “Дія” та системою BankID. Це усуває необхідність фізичного візиту до магазину з паспортом.
З 2021 року “Київстар” приймає електронні документи з платформи “Дія” у своїх магазинах, а процес переходу на контракт став ще зручнішим. Для цього користувачам достатньо мати рахунок в українському банку або відповідні документи в “Дії”.
Після вибору контрактного тарифного плану в мобільному додатку необхідно натиснути кнопку “Підключитися з ідентифікацією”. Після цього додаток запропонує поставити графічний підпис у формі.
Переваги контракту
Контрактні абоненти “Київстар” мають низку переваг порівняно з користувачами передплачених пакетів. Зокрема, їхні мобільні номери краще захищені від шахрайства. Крім того, контрактні абоненти можуть додавати до свого облікового запису членів сім’ї та одночасно користуватися двома суперпослугами.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter