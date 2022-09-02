Безоплатними послугами Київстар можна користуватися весь вересень

До 30 вересня включно абоненти Київстар зможуть безоплатно скористатися безлімітним мобільними інтернетом та дзвінками в мережі оператора протягом одного дня. Активувати вигідні умови можна один раз на 7 днів у застосунку Мій Київстар.





Від початку дії акції у травні нею скористалось вже близько 1,2 мільйона абонентів Київстар. Використання інтернету серед тих, хто підключив акцію, зросло на 20%. Якщо до підключення акції клієнти за місяць використовували у середньому 15 Гб, то після активації «Щасливого дня» – понад 18 Гб.

Нагадуємо, що акцією можуть скористатися всі абоненти передплати Київстар. Ця активність – один із кроків компанії для підтримки своїх клієнтів

. В цілому ж від початку повномасштабного вторгнення Київстар надав своїм абонентам в Україні та за кордоном безоплатних послуг на 563 млн грн.