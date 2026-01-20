«Київстар» продовжить тестувати прямий зв’язок зі Starlink до квітня: деталі рішення

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), офіційно продовжила мобільному оператору «Київстар» дозвіл на тестування технології Starlink Direct to Cell. Згідно з рішенням регулятора, випробування триватимуть до 20 квітня 2026 року.

Де працюватиме технологія: Тестування охоплює всю територію України, проте з певними обмеженнями. З міркувань безпеки та технічних норм технологію заборонено використовувати:

у прикордонних зонах;

на територіях активних бойових дій;

у тимчасово окупованих районах.

Як це працює і навіщо потрібно: Технологія Direct to Cell дозволяє обмінюватися SMS-повідомленнями навіть там, де повністю відсутнє покриття звичайних мобільних веж. Головна умова — смартфон має підтримувати 4G (LTE) і мати пряму видимість неба для з’єднання з супутником.

Нагадаємо, що «Київстар» відкрив доступ до цієї функції для всіх абонентів ще у листопаді 2025 року. За цей час сервісом скористалися понад 3 мільйони клієнтів, надіславши 1,2 млн повідомлень.

Плани на майбутнє: Наразі сервіс підтримує лише текстові повідомлення. Однак у майбутньому оператор планує запустити через супутникову мережу голосові дзвінки та повноцінний мобільний інтернет.