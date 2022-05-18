Київстар

В Україні задумали націоналізувати Київстар: що буде з абонентами

Окрім відомого телеком-оператора, в Раді закликали розібратися і з рештою компаній, що мають відношення до росії.

19.05.2022
1 хвилина на прочитання
Київстар

Група депутатів днями внесла до Ради проект постанови, у якому закликає РНБО та Кабінет міністрів до вилучення у громадян росії та її резидентів їх власності в Україні. В цьому документі також міститься перелік працюючих в Україні компаній, які потрібно націоналізувати.


Серед підприємств, акціонерами або власниками яких виявилися резиденти рф, чимало відомих в Україні брендів. Зокрема найпопулярніший вітчизняний мобільний оператор Київстар, Альфа-Банк, Моршинська, Миргородська тощо.

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Оператор Київстар із росією пов’язаний через інвестиційну компанію LetterOne. Цій компанії належить майже половина акцій власника Київстар телеком-групи VEON. Акціонерами LetterOne є відомі російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які заразом є співвласниками «Альфа-Груп» (контролює Альфа-Банк).

Варто зазначити, що на початку війни росії з Україною, а саме 3 березня, Авен та Фрідман вийшли з наглядової ради LetterOne. Та вони все ще залишаються акціонерами цієї компанії. Тож із фактом, що підсанкційні російські бізнесмени мають зв’язок із потужним українським оператором, сперечатися складно.

Ситуація з Альфа-Банком також доволі неоднозначна, адже фінансовим консорціумом «Альфа-Груп» володіє ціла низка багатіїв з рф, до яких точно не хоче мати відношення жоден українець.

В РНБО та Кабінеті міністрів поки що не коментують, як саме відбуватиметься націоналізація зазначених компаній. Відомо, що у Національному банку на питання про долю Альфа-Банку зазначили, що приймати таке рішення повинен безпосередньо уряд та Рада безпеки. При цьому регулятор підкреслив – на першому місці в процесі націоналізації Альфа-банку мусить стояти безпека українських вкладників, що зберігають там свої заощадження.

Що ж стосується Київстар, варіантом вирішення питання з російським акціонерами її материнської компанії вочевидь є перепродаж акцій. Головне, аби така угода була «чистою» та не виявилася черговою спробою росіян обійти санкції. Ну і, звісно ж, щоб від такої оборудки не постраждали мільйони українських абонентів.

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19.05.2022
1 хвилина на прочитання
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