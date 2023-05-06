Більше 200 гривень на місяць: абоненти Київстар не задоволені новими тарифами

Нещодавнє підвищення тарифів на мобільний зв’язок заставило абонентів різних операторів публікувати негативні відгуки про компанії, і “Київстар” не став винятком.

Як повідомляє “Хвиля” з посиланням на повідомлення у Twitter, користувачі висловлюють своє невдоволення підвищенням тарифів. Одна користувачка розповіла, що її тариф подорожчав з 175 до 225 гривень, тоді як інший оператор запропонував той самий пакет лише за 150 гривень.

Користувачка зазначила: “Київстар зовсім збожеволів. Тарифи ще вищі? Це остання крапля, всією сім’єю підемо до іншого оператора”.

Розмова знайшла підтримку серед інших абонентів, багато з яких скаржилися як на якість послуг, так і на ціни. Як наслідок, деякі з них вже зробили вибір на користь більш вигідних пропозицій від операторів-конкурентів.

У відповідь на розчарування клієнта представник “Київстар” запропонував: “Якщо оновлені тарифи вас не влаштовують, ми можемо допомогти вам знайти інші умови”.