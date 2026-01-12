Історичний момент: «Київстар» запустив перший пілотний 5G у центрі Львова
12 січня мобільний оператор «Київстар» офіційно запустив пілотну зону зв’язку п’ятого покоління (5G) в історичному центрі Львова. Проєкт реалізовано в рамках ініціативи Міністерства цифрової трансформації. Варто зазначити, що паралельно з «Київстар» тестування технології у Львові розпочали також Vodafone та lifecell.
Швидкість та можливості
Під час тестових вимірювань у Львові за умови мінімального навантаження швидкість завантаження даних досягла 2,4 Гбіт/с. Це значно перевищує показники 4G. Технологія працює у двох діапазонах:
- 3500 МГц — для забезпечення надвисокої швидкості;
- 700 МГц — для ширшого покриття.
Як скористатися?
Додаткова плата за 5G не стягується — тарифікація відбувається за умовами чинного пакету абонента. Щоб протестувати новий зв’язок, необхідно:
- Мати смартфон із підтримкою 5G.
- Використовувати USIM-картку (стандартна картка для 4G).
- Перебувати в зоні покриття в центрі Львова.
Плани на майбутнє Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Львів — лише початок. Після завершення цього етапу пілотні зони з’являться у Бородянці та Харкові, а згодом — у Києві та Одесі.
Проте повноцінне комерційне впровадження 5G по всій країні стане можливим лише після завершення війни. Наразі головна мета — перевірка сумісності обладнання з військовими системами та тестування ефективності мережі.