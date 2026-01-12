Китайські майстри переробляють ігрові RTX 50-ї серії під сервери

На китайських торгових майданчиках почали масово з’являтися незвичайні версії відеокарт лінійки GeForce RTX 50-ї серії. Йдеться про моделі, оснащені турбінним охолодженням (blower-style), яке зазвичай використовується у професійних прискорювачах. В асортименті продавців помічені не лише флагманські RTX 5090 та 5080, а й більш доступні RTX 5070 Ti та навіть RTX 5060 Ti.

Варто зазначити, що ані NVIDIA, ані її офіційні партнери не мають стосунку до цих пристроїв. Це кустарні модифікації, створені для потреб ШІ-ферм та дата-центрів. Інженери беруть звичайні ігрові карти, знімають стандартні кулери та встановлюють компактні двослотові турбіни. Така конструкція дозволяє видувати гаряче повітря безпосередньо з корпусу, що критично важливо при щільному встановленні карт одна до одної у серверних стійках.

Поява у цьому списку моделей середнього сегмента (зокрема RTX 5060 Ti на 16 ГБ) свідчить про шалений попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту.

Ціни на «серверні» саморобки:

RTX 5090 (32 ГБ): ~$4150

~$4150 RTX 5090D: ~$3870

~$3870 RTX 5080: ~$1290

~$1290 RTX 5060 Ti (16 ГБ): ~$570