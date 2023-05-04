Apple – компанія, яка випустила безліч знакових пристроїв у сегменті споживчої електроніки. Перший iPhone, Apple Watch, який створив нішу смарт-годинників, перший Mac з Apple Silicon і т. д. Це ставить перед нами цілком резонне питання: який найкращий продукт за всю історію бренду? Ми не змогли дати відповіді, тому звернулися до Chat GPT, щоб отримати неупереджену думку.

Оскільки нейромережі потрібно дати контекст для розуміння питання, ми визначили «найкращий» як продукт, який вніс найбільші зміни в індустрію, допоміг розширити бренд і став культовим.

Згідно ChatGPT, найкращий пристрій Apple – це перший iPhone . Штучний інтелект пояснив нам, що смартфон, що вийшов у 2007 році, став свого роду «до» і «після» не тільки для самої Apple, але і для всієї індустрії. Це був перший телефон із сенсорним екраном, який прибрав клавіатуру та зробив навігацію інтуїтивнішою. Також айфон став основним для багатьох інших успішних продуктів компанії, таких як iPad та Apple Watch.

Що ж, міркування ChatGPT здаються нам цілком адекватними. А який найкращий продукт в історії Apple виберете ви?