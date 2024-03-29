Вийшов перший смартфон з підтримкою 5,5G

На початку 2024 року в Китаї оголосили про запуск нового стандарту мобільного зв’язку 5G-Advanced. Технологія також носить назви 5GA або 5,5G. Виявляється, вже є смартфон, що підтримує новоспечену технологію.

Флагман OPPO Find X7 – перший смартфон із підтримкою 5,5G. Про це повідомив представник OPPO Піт Лау у своєму X (Twitter)-акаунті. Він сфотографував смартфон Find X7, на якому відображається іконка 5GA.

OPPO Find X7 з активною мережею 5GA

Потім компанія офіційно запустила тизер, який підтверджує сумісність пристрою з останнім стандартом зв’язку.

Як стверджує China Mobile, найбільший оператор зв’язку у світі, 5,5G на 300% швидший за звичайний 5G. Швидкість завантаження даних може досягати 10 Гбіт/с. Смартфон OPPO Find X7 поки що єдиний на ринку з підтримкою 5,5G, однак скоро це зміниться. Очікується, що великі китайські бренди або представлять нові моделі, сумісні з 5GA, або підтримку додадуть з оновленням в останні флагмани.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори розповіли про найближчі плани по розвитку мереж 5-го покоління. Найпопулярнішою відповіддю (50%) стало впровадження технології нарізки мережі – Network Slicing. І це цілком закономірно, оскільки це рішення дає змогу істотно збільшити спектр послуг, що надаються бізнесу і державі. А це, своєю чергою, дуже перспективний напрямок для підвищення свого доходу.