Apple вигадала спосіб, як заробити мільйони доларів на переході iPhone на Type-C

Apple, після довгих років використання свого порту Lightning в iPhone, все-таки перейде на USB Type-C. Роблять це купертинівці не з власної волі — їм не залишив вибору Європейський парламент, який прийняв ухвали, що робить Type-C стандартним універсальним зарядним портом для всіх смартфонів і гаджетів, що реалізуються на території ЄС.

Судячи з численних витоків, айфони перейдуть на Type-C вже цього року. Це стосується як базових моделей лінійки 15, так і Pro. Однак будуть деякі відмінності – iPhone 15 і 15 Plus будуть обмежені швидкістю стандарту USB 2.0, а версії Pro отримають швидкий USB 3.2 чи Thunderbolt 3.

Відмінність у реалізації Type-C між базовим і дорожчим варіантами — не єдині сюрпризи, які готує команда Тіма Кука. Згідно з останніми повідомленнями від інсайдерів, Apple розробила “власний варіант” Type-C для цього смартфонів.

Компанія з Купертіно оснастить порти Type-C на iPhone 15 та фірмові кабелі спеціальним чіпом шифрування . Тут слід зазначити, що Apple вже використовує схожий чіп для роз’єму Lightning, завданням якого є підтвердження справжності аксесуарів, що підключаються.

З одного боку, використання чіпа шифрування дає компанії Тіма Кука контроль над ринком аксесуарів як оригінальних з логотипом Apple, так і створених третіми особами (сторонні виробники змушені отримувати сертифікат MFi, що робить «сумісні» аксесуари дорожчими). З іншого боку, таким чином користувачі можуть уникнути контрафактних та потенційно небезпечних аксесуарів, використання яких може призвести до пошкодження техніки.

В даний час складно вказати, що саме спричинить впровадження чіпа у випадку з Type-C, але передбачається, що деякі функції можуть бути обмежені тільки оригінальними і сертифікованими кабелями – наприклад, швидка зарядка або швидка передача даних. Цікаво, що Type-C в сучасних моделях iPad не оснащений чіпом шифрування. Мабуть, ринок айфонів настільки великий, що Apple не може відмовитися від таких легких грошей.