Meizu показала всі варіанти дизайну флагманського Meizu 19 Pro

Пам’ятаєте компанію Meizu? Декілька років тому вона була досить популярною на міжнародному ринку, але потім покинула його і тепер лише зрідка миготить у новинах. Згадали про бренд ми не випадково. У червні китайці запустили цікаву акцію – вони запропонували користувачам розробити дизайн свого нового флагмана. Днями з’явилися перші результати.

Компанія опублікувала три зображення, на яких показано, як може виглядати Meizu 19 Pro. Усі варіанти виглядають незвично і відрізняються від того, що зараз випускають А-бренди.

Передбачається, що Meizu 19 та його Pro-версія будуть представлені у 2023 році. Що стосується характеристик та фінального дизайну пристрою – точної інформації про це поки що немає. На даний момент останнім релізом компанії є Meizu 18X, представлений у 2021 році.