Hardnews

Meizu показала всі варіанти дизайну флагманського Meizu 19 Pro

11.10.2022
Менше хвилини
Meizu 19 Pro

Пам’ятаєте компанію Meizu? Декілька років тому вона була досить популярною на міжнародному ринку, але потім покинула його і тепер лише зрідка миготить у новинах. Згадали про бренд ми не випадково. У червні китайці запустили цікаву акцію – вони запропонували користувачам розробити дизайн свого нового флагмана. Днями з’явилися перші результати. 

Компанія опублікувала три зображення, на яких показано, як може виглядати Meizu 19 Pro. Усі варіанти виглядають незвично і відрізняються від того, що зараз випускають А-бренди. 

Передбачається, що Meizu 19 та його Pro-версія будуть представлені у 2023 році. Що стосується характеристик та фінального дизайну пристрою – точної інформації про це поки що немає. На даний момент останнім релізом компанії  є Meizu 18X, представлений у 2021 році. 

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11.10.2022
Менше хвилини
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