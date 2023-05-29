Apple виплатить від 50 до 395 доларів тисячам своїх покупців

У 2015 році Apple представила перші ноутбуки, оснащені новими клавіатурами з так званим механізмом «метелик». Від нього Apple обіцяла маленьку клавіатурну революцію, а натомість створила великі проблеми — клавіатури були вкрай ненадійні і навіть після незначного забруднення пропускали чи, навпаки, дублювали окремі натискання клавіш. Врешті-решт Apple запропонувала незадоволеним користувачам безкоштовний ремонт або заміну в рамках відгукної компанії, але це не вирішило проблему – замінені клавіатури згодом отримували ті ж проблеми.

На Apple обрушилася хвиля судових позовів через клавіатури-метелики. Незадоволених клієнтів, які вимагали компенсації, було понад 86 тисяч осіб. У результаті сама компанія запропонувала позасудове врегулювання у розмірі 50 мільйонів доларів за умови, що вона виплатить компенсацію у розмірі 50-395 доларів власникам MacBook, MacBook Air та MacBook. Цього тижня суд у США нарешті схвалив угоду між Apple та користувачами, тому купертинівці можуть приступати до виплат незадоволеним клієнтам.

На жаль, компенсацію отримають лише жителі США, і лише ті, хто купив ноутбук у період з 2015 по 2019 рік у Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку чи Вашингтоні. Ще однією умовою є звернення до офіційного сервісу Apple, а розмір компенсації залежить від обсягу ремонту: 50 доларів, якщо було замінено окремі клавіші

125 доларів за заміну всієї клавіатури

395 доларів за неодноразову заміну всієї клавіатури Зазначимо, що MacBook останнього покоління більше не страждають від клавіатур-метеликів, оскільки в 2019 році Apple повернулася до перевіреного ножичного механізму, який вона використовує досі.