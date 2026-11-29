Південнокорейська Seoul Semiconductor запустила масове виробництво RGB-підсвічування WICOP Pixel для РК-телевізорів. За словами компанії, з ним звичайна LCD-панель видає зображення, яке за яскравістю та кольорами перевершує OLED. Поставки виробникам телевізорів у різних країнах уже почалися.

Технологію розробила дочірня компанія Seoul Viosys. WICOP Pixel називають першою у своєму роді безкорпусною технологією. Червоні, зелені та сині світлодіодні чипи розміщують із кроком лише в кілька десятків мікрометрів і об’єднують в один «піксель» підсвічування. Кожним кольором можна керувати окремо, а їхнє поєднання дає десятки тисяч відтінків. Раніше Seoul Semiconductor застосовувала технологію WICOP для синіх світлодіодів, а тепер поширила її на зелені, червоні й ультрафіолетові.

Головна відмінність від звичайних РК-телевізорів полягає в тому, що WICOP Pixel замінює класичне біле підсвічування, при цьому сама LCD-панель залишається стандартною. За даними виробника, така комбінація охоплює 100% колірного простору DCI-P3, а пікова яскравість сягає 3000 ніт, що більш ніж утричі перевищує показники OLED. Строк служби, за словами компанії, щонайменше вдвічі довший, ніж у OLED-панелей, яким загрожує вигорання.

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За прогнозом Omdia, до 2030 року постачання телевізорів з RGB-підсвічуванням сягнуть приблизно 7 млн одиниць. Фото: Hightech+

У Seoul Semiconductor також шукають спосіб відмовитися від колірного фільтра, на який припадає близько 20% вартості матеріалів РК-панелі. Це могло б помітно здешевити такі телевізори. Нових великих інвестицій компанія робити не планує, натомість переобладнає під WICOP Pixel наявні потужності з виробництва білого підсвічування. Крім того, виробник продаватиме ліцензії на свої патенти, а отримані кошти вкладатиме в дослідження біотехнологій, 3D-друку, доповненої реальності та передавання даних для ШІ.

На ринок компанія дивиться оптимістично. За оцінкою аналітиків Omdia, до 2030 року на телевізори з RGB-підсвічуванням припадатиме понад 10% світової виручки ринку ТВ. Сегмент білого підсвічування, який зараз оцінюють приблизно в $3 млрд, або близько 136 млрд грн, за прогнозом, більш ніж подвоїться після переходу на RGB. Виручка Seoul Semiconductor від дисплейного напряму в третьому кварталі вже зросла майже на 20%.

Експерти очікують, що нова підсвітка зробить РК-телевізори привабливішими для домашніх кінотеатрів, а зображення залишатиметься чітким навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Які саме виробники телевізорів отримують WICOP Pixel і в яких моделях вона з’явиться першою, компанія не уточнює.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для Windows випустили безкоштовну утиліту OLED Engine, яка захищає OLED-монітори від вигорання. Вона затемнює екран під час простою, приховує статичні елементи зображення й може працювати одразу з п’ятьма дисплеями.