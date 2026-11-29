Южнокорейская Seoul Semiconductor запустила массовое производство RGB-подсветки WICOP Pixel для ЖК-телевизоров. По словам компании, с ней обычная LCD-панель выдает изображение, которое по яркости и цветам превосходит OLED. Поставки производителям телевизоров в разных странах уже начались.

Технологию разработала дочерняя компания Seoul Viosys. WICOP Pixel называют первой в своем роде бескорпусной технологией. Красные, зеленые и синие светодиодные чипы размещают с шагом всего в несколько десятков микрометров и объединяют в один «пиксель» подсветки. Каждым цветом можно управлять отдельно, а их сочетание дает десятки тысяч оттенков. Ранее Seoul Semiconductor применяла технологию WICOP для синих светодиодов, а теперь распространила ее на зеленые, красные и ультрафиолетовые.

Главное отличие от обычных ЖК-телевизоров заключается в том, что WICOP Pixel заменяет классическую белую подсветку, при этом сама LCD-панель остается стандартной. По данным производителя, такая комбинация охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, а пиковая яркость достигает 3000 нит, что более чем втрое превышает показатели OLED. Срок службы, по словам компании, как минимум вдвое дольше, чем у OLED-панелей, которым грозит выгорание.

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По прогнозу Omdia, к 2030 году поставки телевизоров с RGB-подсветкой достигнут примерно 7 млн единиц. Фото: Hightech+

В Seoul Semiconductor также ищут способ отказаться от цветового фильтра, на который приходится около 20% стоимости материалов ЖК-панели. Это могло бы заметно удешевить такие телевизоры. Новых крупных инвестиций компания делать не планирует, а вместо этого переоборудует под WICOP Pixel существующие мощности по производству белой подсветки. Кроме того, производитель будет продавать лицензии на свои патенты, а полученные средства вкладывать в исследования биотехнологий, 3D-печати, дополненной реальности и передачи данных для ИИ.

На рынок компания смотрит оптимистично. По оценке аналитиков Omdia, к 2030 году на телевизоры с RGB-подсветкой будет приходиться более 10% мировой выручки рынка ТВ. Сегмент белой подсветки, который сейчас оценивают примерно в $3 млрд, или около 136 млрд грн, по прогнозу, более чем удвоится после перехода на RGB. Выручка Seoul Semiconductor от дисплейного направления в третьем квартале уже выросла почти на 20%.

Эксперты ожидают, что новая подсветка сделает ЖК-телевизоры привлекательнее для домашних кинотеатров, а изображение будет оставаться четким даже в ярко освещенных помещениях. Какие именно производители телевизоров получают WICOP Pixel и в каких моделях она появится первой, компания не уточняет.

Напомним, ранее мы писали, что для Windows выпустили бесплатную утилиту OLED Engine, которая защищает OLED-мониторы от выгорания. Она затемняет экран во время простоя, скрывает статичные элементы изображения и может работать сразу с пятью дисплеями.