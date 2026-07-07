Amazfit Cheetah 2 Ultra получил крупное обновление: новые функции для спортсменов

Смарт-часы Amazfit Cheetah 2 Ultra, предназначенные для самых взыскательных спортсменов, получили новое обновление программного обеспечения, которое добавило ряд полезных функций. Это обновление особенно порадует бегунов, тренирующихся в горах.

Что нового

Модель дебютировала на рынке в мае 2026 года — на месяц позже, чем более доступная модель Amazfit Cheetah 2 Pro — как ответ производителя на лучшие спортивные часы на рынке. Теперь, благодаря обновлению, горные бегуны получили доступ к дополнительным навигационным данным, которые помогают лучше ориентироваться на маршруте: в режиме реального времени можно проверить, в частности, оставшуюся дистанцию, а также подъёмы и спуски до следующей контрольной точки.

Второе важное улучшение касается работы GPS в условиях сложного рельефа — теперь это должно положительно повлиять на точность отслеживания дистанции и темпа. Изменилась и работа с картами во время активной навигации: после включения интерактивного режима экран автоматически разблокируется, позволяя удобно масштабировать, перемещать и просматривать карту.

Среди менее заметных изменений — новый визуальный эффект подсветки карточек быстрого доступа, усовершенствованная регулировка яркости экрана при поднятии запястья с включенным режимом Always On Display, а также более быстрая работа списка загруженных приложений — их в магазине Zepp App уже более 400.

Характеристики и цена

Напомним, что Amazfit Cheetah 2 Ultra оснащен 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с максимальной яркостью 3000 нит. Корпус, рамка и кнопки изготовлены из титана 5-го класса, а экран защищен сапфировым стеклом. Аккумулятор обеспечивает до 60 часов работы в режиме двухчастотного GPS и до 30 дней при обычном использовании. Часы также оснащены NFC и 64 ГБ встроенной памяти для офлайн-карт и музыки.

В Украине устройство продается официально и стоит около 25 999 грн — модель уже доступна в сетях «Фокстрот», «Алло», «Цитрус» и у других розничных продавцов электроники.