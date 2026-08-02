Конец надоедливому «писку»: стандартный звук микроволновок хотят заменить

Двое американских звукорежиссёров решили решить проблему, которая ежедневно раздражает миллионы людей, — надоедливый писк микроволновок. Их стартап Starling предлагает заменить стандартное «пик-пик» на более приятные звуки, причем без каких-либо изменений в аппаратной части прибора.

Почему микроволновые печи пищат одинаково на протяжении десятилетий

Дело в низкой стоимости. В микроволновых печах, как и в большинстве бытовой техники, установлен самый простой пассивный пьезоэлектрический излучатель — пищалка, стоющая копейки, способная издавать лишь простые тоны и писк. Полноценный динамик стоил бы заметно дороже, а для прибора за 80 долларов каждый лишний цент на счету. Именно это аппаратное ограничение и «законсервировало» тот самый резкий звук на десятилетия.

Основатели Starling — Джоэл Корелиц и Колин Куган, звукодизайнеры, ранее работавшие над звуковым брендингом для Netflix, Sony и Microsoft. Их идея проста и изящна: не менять звуковой сигнал, а научить его звучать лучше.

Мелодия вместо писка — только в коде

Пара разработала инструмент Microwave Sound Bench, который программирует частоту и продолжительность сигналов того самого дешевого пьезоизлучателя. Код на C++ выполняется на микроконтроллере, который уже встроен в устройство, поэтому устанавливать никакого нового «железа» не требуется. Из тех же копеечных компонентов вместо резкого писка можно извлечь более мягкие, приятные звуки нажатий и короткие мелодичные последовательности.

«Производителю достаточно согласиться загрузить новый код в устройство — вот и всё», — объясняет Корелиц. Именно в этом и заключается главное преимущество данного подхода: он практически бесплатен для компаний.

Услышим ли мы это на кухне?

Пока что Starling — это скорее концепт, находящийся в поиске партнеров. Разработчики ведут переговоры с крупными производителями техники, такими как Samsung и Panasonic, но ни одного серийного устройства с новыми звуками пока нет. И здесь главное препятствие не техническое, а инерционное: производителям звук пищалки исторически безразличен, а перепрошивать отлаженные производственные процессы ради «более приятного писка» — сомнительный приоритет.

Впрочем, эта идея вписывается в заметный тренд: техника всё чаще конкурирует не только по техническим характеристикам, но и по впечатлениям от использования, а звук — важная часть этого. Достаточно вспомнить, насколько узнаваемыми стали звуковые логотипы Windows или фирменные сигналы автомобилей. Если кто-то из крупных игроков решит сделать «приятное звучание» частью своего бренда, раздражающее «пик-пик» на кухне вполне может стать пережитком прошлого.