Все ради цены: Samsung Galaxy S27 Ultra может остаться без новейшей памяти

Будущий флагман Samsung Galaxy S27 Ultra, по всей видимости, обойдется без двух ожидаемых технологических новинок. Согласно инсайдерской информации, смартфон не получит ни оперативную память нового поколения LPDDR6, ни более быстрый накопитель стандарта UFS 5.0.

Вместо них устройство, по всей видимости, сохранит проверенные решения предыдущих поколений — память LPDDR5 и хранилище UFS 4.0. Главной причиной такого решения называют стоимость: цены на модули памяти в настоящее время существенно выросли, а переход на более новые стандарты сделал бы производство еще дороже. По словам источника, в нынешних рыночных условиях ни один здравомыслящий производитель не решится на дополнительное повышение цен, ведь оно и так выглядит неизбежным.

Информация поступила от отраслевого инсайдера, на которого ссылается запись в блоге на платформе Naver. По его данным, новейшие типы памяти в этом году появятся лишь в ограниченных сериях смартфонов китайских брендов, тогда как большинство массовых флагманов останется на прежних стандартах.

В то же время авторы материала отмечают, что для подавляющего большинства пользователей разница будет практически незаметной: в реальных сценариях использования LPDDR5 и UFS 4.0 обеспечивают более чем достаточную производительность, а преимущество более новых стандартов сложно ощутить при решении повседневных задач.

Стоит отметить, что речь пока идет лишь о неофициальных данных, поэтому окончательная конфигурация Galaxy S27 Ultra станет известна ближе к анонсу смартфона, который, как правило, ожидается в начале следующего года.