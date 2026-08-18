Флагман RTX 5090 установили в ПК 2008 года — и на нём можно играть в Cyberpunk в разрешении 4K

Эксперименты с абсурдными конфигурациями — отдельный жанр среди компьютерных энтузиастов, и недавний пример оказался особенно показательным. Автор теста установил флагманскую GeForce RTX 5090 в компьютер с комплектующими почти двадцатилетней давности — процессором Intel Core i7-920 2008 года выпуска и 16 ГБ памяти DDR3-1600. То есть видеокарта за несколько тысяч долларов оказалась в компании железа, которое большинство давно выбросило на свалку.

Результаты в 4K представлены в таблице — и они значительно лучше, чем можно было бы предположить, руководствуясь здравым смыслом.

Игра Кадры/с в 4K BeamNG.drive 140 PUBG 115 CS2 100 GTA V Enhanced 70 The Witcher 3 (DX11) 60 «Обитель зла: Реквием» 55 Cyberpunk 2077 50 The Witcher 3 (DX12) 40 Hogwarts Legacy 30

Получается, что на платформе, которая старше некоторых игроков CS2, вполне можно запускать тяжелые AAA-хиты в 4K — Cyberpunk 2077 держит 50 кадров, а сетевые шутеры выходят за сотню.

Объяснение этому явлению вполне рационально. В 4K основная нагрузка ложится именно на видеокарту, а процессор в большинстве случаев успевает готовить свои 40–60 кадров даже в почтенном возрасте — так что RTX 5090 фактически тянет систему в одиночку. Показательный нюанс с «Ведьмаком» подтверждает эту механику — в DX11 игра выдает 60 кадров, а в более современном DX12, который активнее нагружает процессор, проседает до 40. На более низких разрешениях разрыв со старым процессором был бы драматичным, а вот в 4K узким местом становится графика.

Практический вывод из эксперимента заключается не в том, что «не стоит собирать ПК на i7-920», а в противоположном — в 4K-гейминге видеокарта имеет несравненно большее значение, чем остальные компоненты системы, и не всегда нужно в панике менять платформу под новый графический процессор. Ну и отдельный комплимент архитектуре Nehalem, которая спустя 18 лет по-прежнему запускает самые ресурсоемкие игры современности.

Напомним, что мы уже рассматривали тесты видеокарт в разрешении 4K и в более практическом ключе. Ранее мы публиковали сравнение RTX 4070 и RTX 5070 в одиннадцати играх — с выводом, что 20% прироста не всегда оправдывают апгрейд.