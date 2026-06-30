Флагманские модели на базе Android в 2026 году могут значительно подорожать

Флагманские смартфоны на Android в 2026 году могут значительно подорожать. Согласно новым данным, подорожание коснется не только Xiaomi, но и других китайских производителей, которые готовят новые топовые модели.

Одной из главных причин называют новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ожидается, что он будет производиться по 2-нм технологическому процессу, а сам чип может стать самым дорогим мобильным процессором Qualcomm за последние годы. Из-за высокой стоимости его смогут получить не все флагманы, а только самые дорогие модели.

Еще один фактор — подорожание памяти. Кризис на рынке компонентов уже сказывается на себестоимости смартфонов, и производителям придется либо повышать цены, либо экономить на отдельных характеристиках.

Xiaomi 18 может стать примером новой ценовой реальности

Серия смартфонов Xiaomi 18 получит существенное обновление характеристик, но именно это и может сделать их самыми дорогими флагманами бренда.

По предварительным данным, серия Xiaomi 18 должна получить значительное улучшение камер. Базовая модель Xiaomi 18 может быть оснащена двумя 200-мегапиксельными камерами и 50-мегапиксельным широкоугольным модулем. Для Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max упоминается аналогичный набор камер, но с дополнительной технологией LOFIC.

Также сообщается, что Xiaomi 18 Ultra якобы не отменили, хотя его премьера может задержаться. Ранее высказывались предположения, что компания могла отказаться от этой модели, но теперь источники говорят скорее о переносе даты запуска.

Покупателям придётся платить больше

Если утечки подтвердятся, 2026 год может стать годом, когда Android-флагманы вновь сделают заметный скачок в характеристиках. Пользователи получат более быстрые процессоры, лучшие камеры и новые технологии дисплеев, но эти улучшения напрямую повлияют на цену.

Для покупателей это означает, что разница между обычными флагманами и самыми дорогими версиями Ultra может стать ещё больше. Самые мощные чипы, топовые камеры и новые технологии, вероятно, останутся привилегией самых дорогих моделей.

Пока речь идет о неофициальной информации. Xiaomi и Qualcomm не подтверждали окончательные характеристики и цены будущих устройств, поэтому ситуация ещё может измениться ближе к презентациям.