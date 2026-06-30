Android-флагмани у 2026 році можуть суттєво подорожчати

Флагманські смартфони на Android у 2026 році можуть стати помітно дорожчими. За новими даними, подорожчання торкнеться не лише Xiaomi, а й інших китайських виробників, які готують нові топові моделі.

Однією з головних причин називають новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Очікується, що його виготовлятимуть за 2-нм техпроцесом, а сам чип може стати найдорожчим мобільним процесором Qualcomm за останні роки. Через високу вартість його можуть отримати не всі флагмани, а лише найдорожчі моделі.

Ще один фактор — подорожчання пам’яті. Криза на ринку компонентів уже впливає на собівартість смартфонів, і виробникам доведеться або піднімати ціни, або економити на окремих характеристиках.

Xiaomi 18 може стати прикладом нової цінової реальності

Серія смартфонів Xiaomi 18 отримає суттєве оновлення характеристик, але саме це й може зробити їх найдорожчими флагманами бренду.

За попередніми даними, серія Xiaomi 18 має отримати серйозний апгрейд камер. Базовий Xiaomi 18 може мати дві 200-мегапіксельні камери та 50-мегапіксельний ширококутний модуль. Для Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max згадується схожий набір камер, але з додатковою технологією LOFIC.

Також повідомляється, що Xiaomi 18 Ultra нібито не скасували, хоча його прем’єра може затриматися. Раніше з’являлися припущення, що компанія могла відмовитися від цієї моделі, але тепер джерела говорять радше про перенесення запуску.

Покупцям доведеться платити більше

Якщо витоки підтвердяться, 2026 рік може стати періодом, коли Android-флагмани знову зроблять помітний стрибок у характеристиках. Користувачі отримають швидші процесори, кращі камери та нові технології дисплеїв, але ці покращення напряму вплинуть на ціну.

Для покупців це означає, що різниця між звичайними флагманами та найдорожчими Ultra-версіями може стати ще більшою. Найпотужніші чипи, топові камери та нові технології, ймовірно, залишаться привілеєм найдорожчих моделей.

Поки що йдеться про неофіційну інформацію. Xiaomi та Qualcomm не підтверджували фінальні характеристики й ціни майбутніх пристроїв, тому ситуація ще може змінитися ближче до презентацій.