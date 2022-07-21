Вийшов клон MacBook Air за 9000 гривень

Компанія Infinix випустила ноутбук INBook X1 Neo – модель позиціонується як оптимальне рішення для навчання та нескладних завдань. На це натякають компактні розміри, залізо, а також доступна вартість – лише 300$, або близько 9000 гривень за поточним курсом.





За дизайном новинка сильно нагадує MacBook Air, тому фанати лептопів від Apple, напевно, залишаться задоволені. Ще однією фішкою моделі є наявність підсвічування клавіатури, що рідко зустрічається в даному ціновому сегменті.

Infinix INBook X1 Neo оснащений 14-дюймовим дисплеєм з FullHD роздільною здатністю та максимальною яскравістю 300 нит. Що стосується розмірів, при товщині 14.8 мм ноутбук важить лише 1.24 кілограми, при цьому його корпус повністю виконаний з металу.

Лептоп підтримує швидке заряджання 45 Вт через порт Type-C, а ємність батареї становить 50 Вт * год. Виробник заявляє, що запас автономності вистачить на цілий день роботи пристрою.

Як процесор в Infinix INBook X1 Neo виступає Intel Celeron N5100, який доповнюється 8 ГБ оперативної пам’яті і SSD-накопичувачем на 256 ГБ. Начинка не найпотужніша, але з офісними завданнями, серфінгом мережі та переглядом відео має справлятися без проблем.

Також ноутбук має стереодинаміки, HDMI-роз’єм, два порти USB-A і Type-C, роз’єм для SD-флешок і мініджек. Для відеозв’язку передбачено веб-камера зі спалахом – ще одна особливість моделі, а працює ноутбук під керуванням Windows 11.

Продаж Infinix INBook X1 Neo повинен початися в Індії за ціною 24 999 рупій (300 $ або близько 9000 гривень), після чого новинка з’явиться в інших країнах світу.