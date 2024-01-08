В Україні почала продаватись нова камера Sony Alpha 7RV

Компанія Sony анонсувала продаж в Україні нової камери Alpha 7RV із повнокадровою матрицею та високою роздільною здатністю.

Модель Alpha 7RV отримала процесор на основі ШІ, що значно покращує розпізнавання об’єкта та забезпечує високу роздільну здатність для фото.

Alpha 7RV здатна робити ще більш деталізовані кадри завдяки новітньому механізму обробки зображень BIONZ XR™ і 35-мм повнокадровому датчику зображення Exmor R™ CMOS із заднім підсвічуванням із приблизно 61,0 мільйоном ефективних мегапікселів.

Уперше в лінійці Alpha камеру Alpha 7RV обладнано системою стабілізації з вісьмома ступенями налаштування. Вона є особливо доречною для зйомки інтер’єрів або нічних сцен із низькою витримкою.

Додаткові функції, які забезпечують гнучкість фотозйомки, включають:

Cтиснення зображень RAW без втрат, вибір розмірів і якості зображення RAW.

Розширений брекетинг фокусування та експозиції.

Параметри Creative Look для фотографій і відео на камері.

Високоякісні зображення HEIF із високою ефективністю стиснення.

Широкий діапазон яскравості для перегляду на великому екрані.