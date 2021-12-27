Названо моделі кращих великих планшетів з діагоналлю 11-13 дюймів

Якщо ви вирішили придбати планшет із великою діагоналлю, то прийміть наші вітання – це дуже правильне рішення. Великі девайси зручно використовувати для різних завдань, але знайти найкращу модель, як завжди, нелегко.





Хороша новина – багато планшетів з нашого списку можна використовувати в парі з клавіатурою, тому вони можуть повністю замінити старий ноутбук. У цьому огляді представлені моделі з різними цінами та операційними системами, тому кожен користувач зможе знайти варіант для своїх потреб. Якщо вам потрібен планшет з меншою або ще більшою діагоналлю, то скористайтеся однією з наших добірок, які ми публікували раніше.

НАЙКРАЩІ ПЛАНШЕТИ НА ANDROID

CHUWI HIPAD PLUS

Процесор: восьмиядерний Mediatek MT8183

ОЗП: 4 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Графіка: Mali-G72 MP3

Дисплей: 11 дюймів, 2176×1600, IPS

Операційна система: Android 10

Час автономної роботи: 7-8 годин

Вага: 500 г

Інші функції: підтримка клавіатури

CHUWI HiPad Plus – це металевий планшет з товщиною корпусу 6,9 мм і відмінним 2K екраном, що тішить не тільки високою роздільною здатністю, але й чудовою передачею кольору. Ця модель має значний запас пам’яті і дозволяє розширити основну за допомогою microSD. Чіпсет тут досить скромний, тому на ігри можна розраховувати лише найпростіші.

Камери в цьому девайсі 13 та 5 Мп. Акумулятор на 7300 мАг. Заряджається через USB-C, при перегляді відео в HD як батарея сідає в середньому за 6 годин, ігри розрядять її за 4 години. У цій моделі встановлено модуль Wi-Fi 5 та Bluetooth 4.2, а ось підтримка GPS та сім-карт не передбачена.

До планшета підключається клавіатура, але вона докуповується окремо.

Переваги:

Тонкий металевий корпус.

Чудовий екран.

Гарний запас пам’яті.

Недоліки:

Немає підтримки сім-карток.

Немає GPS.

Не дуже висока автономність.

Неігровий чіпсет.

LENOVO TAB P11

Процесор: восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 662

ОЗП: 4 ГБ

Вбудована пам’ять: до 128 ГБ

Графіка: Adreno 610

Дисплей: 11 дюймів, 1200×2000, IPS

Операційна система: Android 10

Час автономної роботи: 12 годин

Вага: 490 г

Інші функції: підтримка клавіатури, стереозвук

11-дюймовий планшет від Lenovo не можна назвати надпродуктивним пристроєм, але якщо вам потрібен базовий девайс для серфінгу, простих ігор, перегляду відео, він підійде.

Корпус у ньому поєднує метал та пластик, автономність досягає 12 годин у режимі перегляду відео, при цьому для девайсу передбачена швидка зарядка 20 Вт. Бездротові модулі представлені Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та LTE як опція.

Тішать у пристрої стереодинаміки, підтримка клавіатури та стилуса (продаються окремо), а ось камери 13 і 8 Мп всерйоз розглядати не варто.

Переваги:

Якісний екран.

Низька ціна.

Швидка заряджання.

Якісний звук.

Довго тримає заряд.

Недоліки:

Слабкуватий для ігор.

Деякі програми для перегляду відео онлайн працюють некоректно.

HUAWEI MATEPAD 11

Процесор: восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 865

ОЗП: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: до 64/128/256 ГБ

Графіка: Adreno 650

Дисплей: 11 дюймів, 1600х2560, IPS, DCI-P3, 120 Гц

Операційна система: HarmonyOS 2.0

Вага: 485 г

Інші функції: підтримка стилуса, клавіатури, миші

Новинка від Huawei – це планшет із досить збалансованими параметрами. Він має середній цінник, але пропонує дуже потужний ігровий процесор, пристойний запас пам’яті і якісний екран з частотою 120 Гц.

У цієї моделі відмінне звучання за рахунок 4 динаміків, якісні камери 13 та 8 Мп та гідна автономність. За відгуками, ролики на YouTube можна дивитися близько 7 годин, фільми з вбудованої пам’яті близько 14 годин, а за середньої інтенсивності використання девайс живе цілий робочий день.

Як опції тут передбачені клавіатура, стилус і мишка. Бездротові модулі представлені Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1, встановлення сім-карт не передбачено, зате пам’ять розширюється за допомогою microSD карти, а не фірмової NM.

Переваги:

Потужна начинка.

Якісний екран.

Хороша збірка.

Довго утримує заряд батареї.

Якісні камери.

Недоліки:

Не підтримує сервіси Google, що у деяких користувачів може викликати труднощі.

XIAOMI PAD 5

Процесор: восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 860

ОЗП: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: до 128/256 ГБ

Графіка: Adreno 640

Дисплей : 11 дюймів, 1600×2560, IPS, HDR10, 120 Гц

Операційна система: Android 11

Вага: 511 г

Інші функції: стилус, клавіатура

У 2021 році компанія Xiaomi відзначила 10 років існування, що призвело до низки подій, серед яких випуск нового планшета. Довгий час на ринку не було новинок від цього іменитого виробника, але ситуація змінилася.

Xiaomi Pad 5 – це планшет з великим та якісним екраном, що підтримує частоту 120 Гц. Він має потужну начинку на базі ігрового процесора Snapdragon 860 та 6 ГБ. Модель тішить автономною роботою. У режимі відтворення акумулятора вистачає на 12-13 годин. При цьому девайс підтримує швидке заряджання 33 Вт, але комплект містить блок живлення на 22 Вт.

Новинка працює на свіжому Android 11. Вона має стилус з високою чутливістю, що дозволяє створювати якісні цифрові малюнки.

Апарат тішить камерами. На тильній стороні встановлено об’єктив 13 МП зі зйомкою відео 4K, а фронтальна камера – це об’єктив на 8 МП. Радує модель і стереозвуком, а її бездротові інтерфейси представлені Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0.

Корпус Pad 5 поєднує пластик та метал, він тонкий, доступний у двох кольорах.

Xiaomi Pad 5 існує також у версії Pro. У ній встановлений чіпсет Snapdragon 870, є інтерфейси Wi-Fi 6, GPS і 5G, а також старший пристрій пропонує подвійну головну камеру 50+5 Мп. У неї найшвидша зарядка – 67 Вт, встановлено 8 динаміків і є версія з 8 ГБ ОЗП. Ця модифікація продається лише у Китаї.

Переваги:

Тонкий, стильний та легкий.

Ігрова начинка.

Чудовий екран 120 Гц.

Стилус у комплекті.

Швидка зарядка.

Гарна автономність.

Недоліки:

Базова версія не підтримує сім-картки.

У комплекті слабкий блок живлення.

Немає адаптивного режиму оновлення екрана – або 60 Гц або 120 Гц.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE

Процесор : восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 750G

ОЗП: 4/6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64/128 ГБ

Графіка: Adreno 619

Дисплей: 12,4 дюйми, 2560×1600, TFT

Операційна система: Android 11

Час автономної роботи: 13 годин

Вага: 608 г

Інші функції: підтримка клавіатури, стилуса, 5G

Компанія Samsung робить чудові преміальні девайси, але вони доступні не всім користувачам, тому з недавніх пір у бренду з’явилася нова серія пристроїв з приставкою FE в назві. Розшифровується абревіатура “Fan Edition”. У рамках цієї серії випускають гаджети з преміальною зовнішністю, серйозною начинкою, але без ключових фішок топових моделей, що дозволяє їх робити дешевше.

S7 FE отримав тонкий металевий корпус , відмінний дисплей, ігровий процесор та багато пам’яті. Він поставляється в модифікації Wi-Fi або Wi-Fi + 5G, є в ньому підтримка карток пам’яті та відмінні динаміки від AKG з підтримкою Dolby Atmos. Камери цього планшета представлені датчиками 5 і 8 Мп, а ще він цікавий наявністю стилусу в комплекті. Спеціальний софт дозволяє з його допомогою малювати та писати, окремо можна докупити клавіатуру.

Тішить у новинці і батарейка на 10090 мАг, здатна 14 годин відтворювати відео. У змішаному режимі її вистачить на 3 дні автономної роботи. Модель підтримує швидке заряджання 45 Вт, але комплект включає мережевий блок 15 Вт.

Переваги:

Тонкий металевий корпус.

Потужна начинка.

Є версії з підтримкою сім-карток.

Висока автономність.

Стилус в комплекті.

Декілька колірних рішень.

Недоліки:

Слабкий блок живлення у комплекті.

SAMSUNG GALAXY TAB S7+ 12.4 SM-T970

Процесор: восьмиядерний Snapdragon 865+

ОЗП: 6/8 ГБ

Вбудована пам’ять: до 512 ГБ

Графіка: Adreno 650

Дисплей: 12,4 дюйми, 2800×1752, SuperAMOLED, HDR10+, 120 Гц

Операційна система: Android 10

Час автономної роботи: 14 годин

Вага: 575 г

Інші функції: режим DeX, підтримка S Pen, розблокування обличчя, 5G.

Флагманський планшет від Samsung – це преміальний пристрій на Android з екраном 12,4 дюйми. Матриця отримала підтримку 120 Гц та технологію HDR10+, що робить картинку дуже високої якості. А разом з топовим процесором року та великим запасом ОЗП девайс ідеальний для мобільного геймінгу, втім, насамперед він все ж таки орієнтований на роботу.

Як і в попередніх моделях, тут є режим DeX, який адаптує інтерфейс для роботи з клавіатурою та стилусом. Для останнього тут теж безліч корисних можливостей – від додатків для малювання до покращеної роботи з PDF файлами та програмами для ведення нотаток.

На цьому переваги Galaxy Tab S7+ не закінчуються. Він пропонує відмінний звук із чотирьох динаміків з налаштуваннями від компанії AKG, автономність у змішаному режимі до трьох днів, пристойні камери 13+5 Мп ззаду та 8 Мп спереду, а також сучасні бездротові інтерфейси Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 та 5G. Не забули про швидку зарядку – максимальне значення 45 Вт, але комплектний блок живлення на 15 Вт. Пам’ять пристрою можна розширити за рахунок microSD. Роз’єм для навушників не передбачено, але в комплект поклали навушники AKG з Type-C.

Переваги:

Флагманський рівень продуктивності.

Спеціальний режим роботи з клавіатурою.

Гарне звучання.

Якісні камери.

Сучасні бездротові інтерфейси.

Підтримка швидкої зарядки.

Недоліки:

У комплекті слабка зарядка.

Екран із коробки віддає зеленим (для зміни ситуації багато хто рекомендує покопатися в налаштуваннях).

Автономність скромна – заявлені 3 дні апарат витримує при мінімальному використанні.

НАЙКРАЩІ ПЛАНШЕТИ НА WINDOWS

ALLDOCUBE KNOTE X PRO

Процесор: Intel Celeron N4100

ОЗП: 8 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Графіка: UHD Graphics 600

Дисплей: 13,3 дюйма, 2560×1400, IPS, 3:2

Операційна система: Windows 10

Час автономної роботи: 10 годин

Вага: 1 кг

Інші функції: підтримка клавіатури

Alldocube KNote X Pro – це планшет з дуже великою діагоналлю та непоганою апаратною частиною. Його чіпсету вистачить для базових завдань, таких як серфінг, перегляд фільмів, робота в офісних додатках. У задній частині корпусу передбачена підставка, вона дозволяє встановити зручний кут нахилу екрана.

Опційна клавіатура доповнена тачпадом та має підсвічування синього кольору. Акумулятор тут на 5500 мАг, вистачає його на повний робочий день. Камера лише одна – 2 Мп, фронтальна. Інтерфейси представлені USB-A, USB-C, 3.5, окремим роз’ємом для зарядки та слотом для карти пам’яті. Бездротові модулі – Wi-Fi ac та Bluetooth 4.0, GPS не передбачено.

Переваги:

Великий дисплей із якісним зображенням.

Зручна клавіатура з підсвічуванням.

Стереозвук.

Не нагрівається.

Недоліки:

Важкий.

Хотілося б більше роз’ємів.

ARK JUMPER EZPAD PRO 8

Процесор: Intel Celeron N3450

ОЗП: 6-12 ГБ

Вбудована пам’ять: до 128 ГБ

Графіка: Intel HD Graphics

Дисплей : 11,6 дюймів, 1920×1080, IPS

Операційна система: Windows 10

Вага: 600 г

Інші функції: підтримка клавіатури

Якщо потрібний дешевий планшет на Windows, то можна розглянути цю модель від китайського виробника. Начинка тут не топова, але для базових завдань, наприклад, роботи з офісними додатками, її вистачить.

Він оснащений роз’ємами USB-A, USB-C, micro HDMI, а ще в нього можна встановити картку пам’яті. Бездротові інтерфейси представлені Wi-Fi 5 та Bluetooth 4.0. Фронтальна камера у девайса не передбачена, а ззаду встановлено об’єктив на 2 МП. Також цей планшет оснащується клавіатурою, але це є опцією. Акумулятор тут встановлено на 4800 мАг.

Переваги:

Досить недорогий.

Багато інтерфейсів.

Якісний екран.

Недоліки:

Не найчутливіший сенсор.

CHUWI UBOOK X

Процесор: Intel Celeron N4100

ОЗП: 8 ГБ

Вбудована пам’ять: 256 ГБ

Графіка: UHD Graphics 600

Дисплей: 12 дюймів, 2160×1440, IPS, 3:2

Операційна система: Windows 10

Час автономної роботи: 9 годин

Вага: 780 г

Інші функції: підтримка клавіатури та стилусу

Китайська компанія Chuwi давно відома за межами рідної країни. Вона випускає практичні пристрої з гарною якістю виконання та продає їх за розумні гроші. UBook X – це планшет, який чудово підійде для роботи, а також дизайнерам та художникам. У нього не тільки великий екран з високою роздільною здатністю, але й збільшення співвідношення сторін, що дозволяє відображати більше інформації.

В іншому модель досить типова – популярний для подібних планшетів процесор, розрахований на базову багатозадачність, багато пам’яті, U-подібна підставка з регулюванням кута нахилу. Девайс підтримує фірмовий стилус і багато хто відзначає, що він відмінно підходить для малювання. Також можна підключити клавіатуру. Модель у металевому корпусі, але при цьому вона досить легка, а товщина становить лише 9 мм, що теж небагато. Роз’єми представлені USB-A, Type-С, MicroHDMI, 3,5 та слотом для карти пам’яті. Зарядний блок підключається до власного гнізда, тому USB-C можна використовувати для периферії. Камери – 5 та 2 Мп. Wi-Fi працює у двох діапазонах.

Переваги:

Невелика вага.

Великий екран зі збільшеним співвідношенням сторін та високою роздільною здатністю.

Зручний стилус.

Непогана продуктивність для базових завдань.

Недоліки:

Хотілося б побачити ще один USB-A.

Звук посередній.

MICROSOFT SURFACE PRO 6

Процесор: Intel Core i5 8-го покоління

ОЗП: 8 ГБ

Внутрішня пам’ять: 256 ГБ

Графіка: Intel інтегрована

Дисплей: 12,3 дюйма, 2736×1824, 3:2

Операційна система: Windows 10

Автономність: до 13,5 годин

Вага: 1.7 кг

Інші функції: чохол-клавіатура Surface Pro Type, двокнопковий трекпад

Незважаючи на те, що Surface Pro 6 – унікальний планшет, виробник так само приділяє величезну увагу чохлу-клавіатурі Surface Pro Type, яка є гідним доповненням до модного гаджета. Поверхня Pro 6, як і покриття Surface Pro Type, повністю перероблена. Більшість покращень було зроблено в дизайні, і що нам дійсно сподобалося, так це невелика відстань між клавішами, які роблять клавіатуру більш приємною та придатною для великих рук. Повністю оновлений Surface Pro 6 буде виглядати як ноутбук, але тільки тоді, коли вам це потрібно.

Крім зручного чохла, планшет є потужним пристроєм, який можна брати куди завгодно. Але це ще не все. Surface Pro 6 – дуже тонкий і легкий, але при цьому міцний завдяки міцному металевому корпусу та правильній добірці матеріалів. Пристрій ідеально підходить для подорожей, тому його можна брати куди завгодно і використовувати як планшет або повноцінний ноутбук. Вибір за вами.

Цей планшет дуже тонкий і важить менше 2 кг, а для його створення Microsoft використала найсвіжіше залізо. І це майже не вплинуло на загальний дизайн. Планшет дозволяє виконувати навіть найскладніші завдання, і, при цьому, отримувати лише найкращі результати. Microsoft Surface Pro 6 оснащений найновішим процесором Intel Core i5 8-го покоління, а також 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ внутрішньої пам’яті. Ці характеристики навіть більш просунуті, ніж у деяких ноутбуків або комп’ютерів, а потужність компактного корпусу цінується ще вище.

У 2021 році Surface Pro 6 знайти у продажу досить важко, але з’явилася гідна зміна – Surface Pro 7. Він не отримав змін у дизайні, але має більш сучасні порти та начинку.

Переваги:

Найкращий універсальний планшет.

Усі переваги нового процесора від Intel.

Автономна робота від батареї протягом робочого дня.

Стильний та ергономічний дизайн.

Легкий та міцний.

Ціна повністю обґрунтована.

Недоліки:

Поставляється разом із Windows Home замість професійної версії.

HP ELITE X2 1013 G4

Процесор: Intel Core I 8-го покоління

ОЗП: до 16 ГБ

Вбудована пам’ять: до 2 ТБ, SSD

Графіка: Intel UHD Graphics

Дисплей: 13 дюймів, 3000х2000, IPS

Операційна система: Windows 10 Pro

Час автономної роботи: 14 годин

Вага: 820 г

Інші функції: колонки Bang&Olufsen, Wi-Fi 6

Для тих користувачів, яким потрібен потужний планшет для роботи на Windows, хорошим варіантом може стати девайс від HP. Це дорогий пристрій, який характеризується високою продуктивністю, має великий екран 13 дюймів з високою роздільною здатністю, опційну підтримку дактилоскопа та LTE-модуля.

Апарат отримав висувну підставку, магнітну клавіатуру з підсвічуванням та стилус. Заряджається за 30 хвилин, а за 15 секунд набирає ємність на 1,5 години роботи. Порадує новинка звуком – передбачені стереодинаміки від Bang&Olufsen. Немає тут питань і до інтерфейсів – є сучасний Wi-Fi 6, Bluetooth 5 та опційний модуль 4G. Дротові роз’єми представлені двома Thunderbolt 3, Type-C і 3,5. Основна камера отримала роздільну здатність 8 Мп, роздільна здатність фронтальної не вказано, але знімає вона у FHD, чого цілком вистачить для онлайн-конференцій.

Крім того, виробник обіцяє у пристрої повний набір фірмових технологій безпеки, які захистять дані користувачі.

Переваги:

Потужна апаратна частина.

Відмінний набір інтерфейсів.

Зручні клавіатура та стилус.

Якісний екран.

Гарна якість звуку.

Довго тримає батарею.

Недоліки:

Дуже дорогий.

LENOVO YOGA DUET 7 (82AS000ARU)

Процесор: Intel Core i 10-покоління

ОЗП: до 16 Гб

Вбудована пам’ять: до 1 ТБ

Графіка: Intel Iris Plus

Дисплей: 13 дюймів, 2160×1350, IPS

Операційна система: Windows 10

Час автономної роботи: 8 годин

Вага: 798 г

Інші функції: набір інструментів для захисту даних Glance by Mirametrix, підтримка стилусу та клавіатури з підсвічуванням, LTE

Lenovo Yoga Duet 7 хоч і відноситься до планшетів, але технічно є ноутбуком 2 в 1. Девайс отримав великий 2K екран з тонкими рамками, потужну начинку на базі процесорів intel core i5 або i7 10 покоління, а також до 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ ПЗП. У цьому планшеті є нова технологія захисту Glance by Mirametrix, вона захищає від перегляду і виконує безліч інших функцій для забезпечення безпеки даних користувача.

Цей планшет отримав стереозвук, Wi-Fi 6, опційну підтримку LTE. Його комплект включає клавіатуру з підсвічуванням та стилус. Корпус тут металевий, доступний у чорному чи рожевому кольорі. Камери в цьому девайсі по 5 МП на лицьовій та тильній стороні.

Переваги:

Потужний.

Клавіатура та стилус у комплекті.

Якісний екран.

Опційна підтримка

Висока автономність.

Стилус та клавіатура в комплекті.

Недоліки:

Важкий.

Дорогий.

Камери середні.

НАЙКРАЩІ ПЛАНШЕТИ НА IOS

APPLE IPAD PRO 12.9 (2020)

Процесор: восьмиядерний A12Z Bionic

ОЗП: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: до 1 ТБ

Графіка: співпроцесор M12

Дисплей: 12,9 дюймів, 2732×2048, Liquid Retina з технологією ProMotion & True Tone

Операційна система: iPadOS

Час автономної роботи: 10 годин

Вага: 641 г

Інші функції: Face ID , LiDAR, сумісність із клавіатурою та Apple Pencil.

Оновлення лінійки iPad Pro у 2020 році – це все ще одні з найкращих планшетів із великою діагоналлю. Модель випущена у двох варіантах дисплея – 11 та 12.9 дюймів. Відмінність між ними полягає в габаритах та вазі. Різниці по начинці немає.

Пристрої отримали покращений чіпсет і оновлену графіку, які, за задумом виробника, повинні краще справлятися з технологіями додаткової реальності. Не випадково камера отримала не тільки два сенсори для зйомки фото, а й LiDAR, що забезпечує виконання функцій AR. Камера – це, до речі, одна з головних відмінностей із Pro-версіями 2018 року. До основного сенсора 12 Мп поставили додатковий на 10 Мп з кутом огляду 125 градусів та двократним оптичним наближенням. Попереду стоїть камера 7 Мп.

З погляду дизайну відмінностей майже немає, екран стоїть так само, як і в 2018 році, не змінилися і показники батареї. Вона розрахована на 10 годин роботи, заряджається від живлення 18 Вт через Type-C.

До цікавих новацій можна віднести і оновлену клавіатуру. Тепер вона може утримувати планшет, що перетворює його на ноутбук, а також у неї з’явився тачпад. Користувачі зазначають, що вона є дуже зручною для роботи.

Переваги:

Потужна продуктивність.

Покращені камери.

Якість записуваного та переданого звуку.

Чотири динаміки.

Підтримка оновлених аксесуарів.

Недоліки:

Клавіатура та стилус продаються окремо і коштують дуже дорого.

Дизайн мало змінився.

Деяким досі не подобається перехід на USB-C.

APPLE IPAD PRO 12.9 (2021)

Процесор: восьмиядерний Apple M1

Вбудована пам’ять: 128 ГБ – 1 ТБ

Дисплей: 12,9 дюйма, 2732×2048, IPS (Liquid Retina XDR)

Операційна система: iPadOS 15

Час автономної роботи: 10 годин

Вага: 682 г

Інші функції: Face ID, LiDAR, сумісність із клавіатурою та Apple Pencil

Новинка від Apple не отримала візуальних змін на фоні iPad Pro 2020, зате вона серйозно прокачалася технічно. Апарат має той самий красивий дизайн і тонкий корпус, він отримав стереодинаміки, роз’єм USB-C з підтримкою Thunderbolt 4 і акумулятор на 10 годин безперервної роботи.

Зміни у пристрої торкнулися дисплея. Як і раніше, екран представлений у двох варіантах діагоналі – 11 і 12,9 дюйма, але він став набагато кращим за якістю передачі зображення. Дисплей тепер яскравіший і підтримує цілий набір технологій, що роблять його відмінним варіантом не тільки для споживання контенту, але й для роботи з графікою. Сприяє цьому й новий восьмиядерний співпроцесор.

Також серед нововведень – чіпсет Apple M1. Компанія спочатку випустила його для MacBook та iMac, а тепер він з’явився і в iPad, що у рази підвищує продуктивність. Фактично, купуючи новий iPad, користувач отримує планшет зі справжньою продуктивністю ноутбука, а значить, він стає більш універсальним рішенням. Також у новинці побільшало користувальницької пам’яті і тепер максимальний обсяг становить 2 ТБ.

Фронтальна камера в iPad Pro 12.9 (2021) на 12 Мп, основна включає два сенсори 12 і 10 МП, а також лідар. Однією з нових фішок камери стала функція стеження – тепер користувач може переміщатися перед об’єктивом, який стежитиме за його рухами.

Як і раніше, пристрій підтримує фірмові клавіатури Smart Keyboard Folio та Magic Keyboard, а також стилус Apple Pencil 2-го покоління. Бездротові модулі представлені Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, опційно передбачається встановлення сім-карток з роботою в 5G мережах.

Переваги:

Дуже сильний.

Зручні фірмова клавіатура та стилус.

Дуже крутий екран.

Гарна камера.

Недоліки:

Дорогі аксесуари.

APPLE IPAD AIR (2020)

Процесор: восьмиядерний A14 Bionic

Вбудована пам’ять: до 64/256 ТБ

Дисплей: 10,9 дюймів, 2360×1640, IPS Liquid Retina з технологією ProMotion & True Tone

Операційна система: iPadOS 15

Час автономної роботи: 10 годин

Вага: 460 г

Інші функції: Face ID, LiDAR, сумісність із клавіатурою та Apple Pencil

Якщо новий iPad Pro здасться вам занадто дорогим або масивним, то до покупки є сенс розглянути iPad Air, що з’явився у продажу в 2020 році. У нього потужний процесор, якісний екран, стандартні 10 годин роботи від акумулятора. Модель радує великим вибором колірних рішень, вона дозволяє використовувати для роботи фірмову клавіатуру та стилус, що виводить комфорт на максимальний рівень.

У цьому девайсі чудовий екран, хоч він і поступається тому, що стоїть у новинці. Тішать і бездротові інтерфейси. iPad Air підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, опційно передбачена можливість використання сім-карти з LTE. Камери пристрою представлені сенсорами 7 та 12 Мп.

Переваги:

Декілька яскравих кольорів.

Тонкий та легкий.

Потужний.

Гарна камера.

Зручні фірмова клавіатура та стилус.

Недоліки: