Туристическая мебель Норфин: основные преимущества

Отдых на природе может быть не только полезным, но и комфортным. Рыбалка у реки или вечерние посиделки у костра также могут проходить в хороших условиях с пользой для здоровья и общего настроения. Для этого важно продумать две ключевых момента: хорошее место отдыха и функциональная мебель.





Туристическая мебель пользуется спросом, как среди рыбаков, охотников, любителей горных походов, так и среди тех, кто просто любит отдыхать на природе. Это может быть стол со стульчиками или удобное кресло -шезлонг, кровать и даже кемпинговая складная кухня.

Главные отличия мебели Норфин

Если вы в поисках качественной и функциональной туристической мебели, стоит обратить внимание на интернет-магазин norfin.com.ua, где представлен широкий ассортимент кемпинговый мебели и не только. Характерные особенности туристической мебели от этого бренда – это:

максимальная компактность и легкость конструкции;

быстрое и легкое складывание за считаные секунды;

высокая прочность и отличная функциональность: в основе конструкции только прочный металл. Как правило, это алюминий, который обладает небольшим весом и устойчивый к коррозии;

комфортность;

стильный современный дизайн.

Такая мебель полностью отвечает всем запросам и лучшим образом подходит для отдыха на природе. Её легко перевозить не только в автомобиле, но и носить с собой, так как конструкция того же стула обладает небольшим весом.

Какую мебель выбрать для отдыха на природе

У туриста, который любит активно отдыхать на природе, и у рыбака, охотника потребности в туристической мебели абсолютно разные. Например, для отдыхающих на природе в первую очередь понадобится кемпинговый стул. Если речь идет о большой компании, то безусловно это комплект – кемпинговый стулья и стол. За таким столиком намного удобней, чем на покрывале. Комплект может идти на 2 или 4 персоны.

Сам стул может быть разных размеров: мини стул (табурет) или стул со спинкой и с разными подставками для аксессуаров. Более дорогие модели идут с регулируемой спинкой и ножками.

Второй полезный аксессуар – кровать или кресло –шезлонг с возможностью поставить навес. Это выбор тех, кто любит понежиться на солнце. К тому же, такую мебель можно использовать и на даче.

Отдельного внимания заслуживает кухня кемпинговая складная, которая оснащена подставкой под плиту, подвесом для хранения кухонной утвари, кронштейном для крепления лампочки и решеткой хранения. Обладает переносная кухня достаточно большой рабочей поверхностью. Кухня на столько функциональная, что обеспечивает полный комфорт во время длительного отдыха на природе.

Какую мебель выбрать для рыбалки

Для тех, кто часто ездит на рыбалку и любит часами сидеть возле озера или у реки с удочкой, идеально подойдет специальное карповое кресло для рыбалки. Оно мега удобное, комфортное и устойчивое, обладает прочной спинкой и мягким широким сиденьем. Такая конструкция мебели позволяет минимизировать нагрузку на спину. Кроме этого, кресло изготавливается из прочных, водостойких материалов, которые не боятся воды, солнечных лучей и повреждений механического характера.

В ассортименте компании несколько моделей такого кресла. Например, популярная модель с держателем для удилища и подголовником в виде мягкой подушки. Дополнительно на спинке предусматривается большой карман. С таким аксессуаром рыбалка пройдет в полном релаксе.

Для рыбалки также можно приобрести раскладную кровать Norfin https://norfin.com.ua/raskladushki/ , если отдых на природе длительный. Кровать легко складывается и раскладывается, достаточно устойчивая и комфортная, рассчитана на одного человека.

Туристическая мебель Норфин – это одна из главных составляющих похода. Она дарит максимальный комфорт во время отдыха на природе или рыбалки.