Боитесь блокировки счетов? Откройте карту европейского банка с лимитом 2 миллиона гривен!

Trustee Plus — недавно появившаяся криптовалютная карточка (дебетовая). Специалисты, которые занимаются развитием криптовалютных проектов, считают ее финансовым инструментом с высоким потенциалом развития. Для сравнения Trustee Plus с другими аналогичными продуктами, специалисты учитывали такие факторы, как доступность, размер комиссии, поддерживаемые крипто монеты.

Trustee Plus — криптокошелек с возможностью получения физической дебетовой карты.

Украинская разработка, подходит для активного применения в странах ЕС.

Что касается комиссии, то при совершении безналичных платежей для обмена виртуальных монет на местные деньги надо будет заплатить всего 0.5% от суммы транзакции.

Изготовление карты обойдется в 10 евро. А вот обслуживается этот финансовый продукт совершенно бесплатно.

Создав цифровой кошелек в системе Trustee, можно без особых проблем приобрести нужное количество криптовалюты, а также пользоваться картой без ограничений во всех странах мира. Это касается выплаты денежных средств с помощью банкомата или оплаты через терминал. Чтобы пользователи получили максимум комфорта при использовании карт, предусмотрена возможность привязать ее к системам Apple Pay и Google Play.

Возможности с Trustee Plus

Trustee Plus — это реально очень крутой финансовый продукт для тех, кто предпочитает работать именно с криптовалютой. Карточка позволяет своим пользователям выполнять широкий спектр действий:

оплачивать продукты практически во всех магазинах;

рассчитываться за бензин на заправочных станциях;

передавать деньги для помощи ВСУ;

платить за тренировки в спортивном зале;

приобретать гаджеты;

рассчитываться за покупки в Розетке.

В общем, карта позволяет оплачивать практически все, что может понадобиться человеку в повседневной жизни. С ее помощью можно рассчитаться за те же вещи, которые ранее оплачивались картами стандарта МастерКард.

Кроме этого, Если вы беспокоитесь о возможной блокировке счетов в украинских банках из-за проблем с местным законодательством, карта Trustee Plus может стать отличным решением. Trustee Plus не является украинским банком и регулируется международными стандартами, что обеспечивает пользователям защиту от влияния внутренних юридических споров. Даже если у вас возникли трудности с украинскими органами власти, это напрямую не повлияет на ваш счет в Trustee Plus, если только не будут инициированы международные правовые меры.

Процесс оформления

Чтобы заказать карточку, следует загрузить приложение Trustee Plus. Для верификации аккаунта можно пользоваться системой «Дия» или предоставить сотрудникам компании сканы персональных документов.

Скачайте и поставьте приложение на планшет или телефон софт.

Активируйте программу, укажите собственный телефон, подтвердите номер с помощью кода из смс.

Пройдите верификацию.

После того, как верификация будет пройдена, следует перейти в категорию «Карта» и оформить выпуск новой карточки. Как говорилось выше, заплатить за нее придется 10 евро.

Размер комиссии для карточек Trustee Plus

за выпуск карты (платится один раз) — 10 евро;

стоимость обслуживания — 0 евро;

комиссия при расчете оффлайн или онлайн — 0%;

снятие в банкомате наличных — 1 евро и 1%;

конвертация цифровых денег в евро — 0.5%.

Лимиты в Trustee Plus

Лимит на день: выдача наличных до 2000 евро, расчеты до 5000 евро;

Лимит на месяц: выдача наличных до 20000 евро, расчеты до 50000 евро.

При обмене криптовалюты на евро используется курс Trustee.