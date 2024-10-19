Як вибрати б/в авто з Європи

Купівля автомобіля з Європи – це чудовий спосіб отримати якісне авто за доступною ціною. Європейський ринок пропонує широкий вибір машин з прозорою історією і високим рівнем комплектації. Однак процес купівлі європейської машини в Україні може здаватися складним через митні процедури, транспортування та оформлення документів. У цій статті ми розповімо, як купити авто з Європи, як швидко і просто крок за кроком розв’язати всі питання, пов’язані з купівлею і доставкою машин з Європи в Україну.

Чому люди купують авто з Європи

Купівля автомобілів з Європи в Україні стала популярною, особливо в останні кілька років. На це є низка причин:

1. Якість автомобілів.

Європейські машини і авто світових брендів, випущених для європейського ринку, вирізняються високою якістю збірки, надійністю і довговічністю.

2. Комплектація.

Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Peugeot – європейські виробники машин з продуманою інженерією та інноваційними технологіями. Високі запити споживачів диктують умови і для інших автомобільних брендів, які постачають на ринок Європи автомобілі з сучасним технічним оснащенням.

3. Широкий вибір варіантів на ринку вживаних автомобілів.

Покупці мають можливість обирати з величезного асортименту моделей, комплектацій і цінових категорій.

4. Хороший технічний стан б/в авто.

У Європі діє система регулярного технічного огляду (TÜV), яка допомагає підтримувати автомобілі в хорошому стані. Тому машини з пробігом можуть бути досить надійними для подальшої тривалої експлуатації.

5. Вигідна ціна.

Автомобілі в Європі часто дешевші, ніж аналогічні моделі на місцевих ринках України.

6. Прозора історія автомобіля.

В Європі ви можете отримати вільний доступ до історії автомобіля через такі сервіси, як наприклад, checkcar.vin, що дасть змогу отримати детальну інформацію про машину, включно з даними про ДТП, техобслуговування, реальний пробіг і кількість власників.

7. Економія на податках та акцизах.

У деяких країнах Європи діють програми утилізації старих автомобілів або стимуляції переходу на екологічні транспортні засоби, що дає змогу місцевим жителям вигідно здавати свої старі авто, а покупцям – купувати їх за зниженими цінами.

8. Простота і зручність покупки.

Навіть якщо ви не знаєте, як купити і пригнати авто з Європи, проблеми з покупкою не буде. Купівля автомобіля з Європи може бути організована через посередників, які спеціалізуються на імпорті та доставці машин. Наприклад, PLC.ua пропонує повний цикл послуг, включно з допомогою у виборі авто, перевіркою його стану, організацією доставки та розмитнення.

9. Економія на експлуатації.

Європейські автомобілі зазвичай мають низьку витрату пального, особливо якщо йдеться про дизельні моделі, популярні в країнах ЄС.

Як підібрати країну для купівлі авто з Європи

При виборі країни для купівлі автомобіля з Європи слід враховувати кілька факторів. Для початку досліджуйте країни з вигідними умовами купівлі.

Німеччина

Відома своїми якісними автомобілями та великим вибором як нових, так і вживаних авто. У Німеччині хороша репутація дилерів, платформ продажу авто на вторинному ринку та наявність послуг з перевірки автомобілів.

Франція

Пропонує великий вибір автомобілів, особливо від французьких виробників (Peugeot, Renault, Citroën). Ціни на вживані автомобілі можуть бути нижчими, ніж в інших країнах.

Італія

Хороший ринок для автомобілів італійських брендів (Fiat, Alfa Romeo). Часто трапляються дуже вигідні пропозиції на вживані автомобілі.

Нідерланди

Тут можна знайти нові та вживані електромобілі за конкурентними цінами. У країні високий ступінь автоматизації процесу купівлі.

Рекомендації, які допоможуть вам зробити правильний вибір:

Оцініть податкові та правові аспекти, вивчіть податкову політику в кожній країні. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині, податок на купівлю автотранспорту високий, тоді як в інших країнах можуть бути податкові пільги. Уточніть, які митні збори і податки застосовуються при ввезенні авто з цієї країни до України. Враховуйте стан ринку вживаних автомобілів. Порівняйте ціни на автомобілі в різних країнах, використовуючи місцеві сайти оголошень. Враховуйте стан автомобілів. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині, більше варіантів авто у відмінному стані, оскільки вони проходять регулярні технічні огляди. Оцініть транспортні та логістичні аспекти – відстань, складність транспортування. Розгляньте, наскільки зручно буде доставити автомобіль в Україну з цієї країни. Логістика безпосередньо впливає на сумарну вартість покупки з доставкою. Врахуйте час, який знадобиться для поїздки в іншу країну і назад, а також для оформлення документів.

Як купити автомобіль з Європи, перебуваючи в Україні

Купівля автомобіля з Європи, перебуваючи в Україні, на перший погляд здається складною. Насправді ж за грамотного підходу купити європейське авто може бути навіть простіше, ніж знайти і купити хороший автомобіль на внутрішньому ринку.

Отже, перш, ніж зайнятися пошуком автомобіля, вам потрібно визначити свої потреби і бюджет. І наступний ваш крок – знайти надійну онлайн-платформу, яка надасть вам найкращі умови для пошуку, купівлі та доставки авто в Україну. Вибір перевіреного партнера, який допоможе організувати купівлю та доставку авто – важливий крок, який визначає успіх усього заходу. І якщо ви хочете бути впевненими в результаті, краще купувати машину з Європи з PLC.ua – компанією, що надає доступ до найкращих європейських каталогів автотранспорту та займається доставкою авто в Україну під ключ.

На що варто звертати увагу

Купівля вживаного автомобіля з Європи може бути чудовим рішенням, але за умови правильного підходу до вибору. Як купити машину з Європи? Ключові моменти, на які слід звернути увагу під час вибору та купівлі європейського вживаного автомобіля:

Зовнішній і технічний стан машини. Пробіг автомобіля. Оптимальний пробіг для європейського авто становить близько 15 000-25 000 км на рік. Машини з пробігом в районі 100 000-150 000 км можуть бути в хорошому стані, якщо за ними правильно доглядали. Комплектація та додаткові опції. Від комплектації залежить вартість авто. Системи безпеки. Екологічний клас (важливий критерій для розрахунку майбутніх виплат – екологічного податку, митних платежів).

Як перевірити автомобіль

Якщо ви дбаєте про безпеку купівлі автомобіля з Європи, необхідно провести перевірку історії машини ще до оформлення угоди. Чи не закладений автомобіль, чи не сфальсифікований пробіг, чи не приховав від вас продавець участь в аварії, критичні пошкодження і ремонт автомобіля після ДТП. А може машина використовувалася в службі таксі і відповідно має сильний знос ходової та салону.

Як покупець з України може все це дізнатися про автомобіль, який продається в Європі? Дуже просто – через спеціальні онлайн-сервіси, такі як checkcar.vin.

Як відбуватиметься доставка

Доставка авто з Європи в Україну є простішою та швидшою порівняно з доставкою авто із США через особливості географічного розташування та різні пільги для ввезення авто в нашу країну з країн ЄС. Після оплати автомобіля компанія, з якою ви уклали договір про доставку, бере на себе всі завдання, пов’язані з транспортуванням. За домовленістю, розмитнення, сертифікацію, реєстрацію також можна доручити компанії з доставки. Покупець тим часом може відстежувати місце розташування авто на сайті аукціону в особистому кабінеті.