Вибір золотого кільця від експертів Злато

Кожна жінка унікальна. Підбираючи собі прикраси, всі хочуть висловити свою індивідуальність, свій стиль. При цьому важливо, щоб аксесуари гармонійно поєднувалися і були обрані з урахуванням правил коректного носіння. У цій статті докладніше розглянемо обручки — як правильно здійснити вибір і як носити?





На що звернути увагу при покупці?

Перш, ніж купити золоте кільце, потрібно розуміти, що при його виборі важливо врахувати не лише загальну стилістику ювелірної прикраси, але й особливості зовнішності. Фахівці магазину Злато вважають, що покупка не завдасть особливого клопоту, якщо прислухатися до деяких правил.

Незважаючи на величезний асортимент ювелірних виробів, обручки займають лідируючі позиції серед жінок і чоловіків. Серед різноманітності нескладно підібрати варіант, який підходитиме таким критеріям, як:

Вік. Прийнято вважати, що чим старша жінка, тим стриманіше має бути її образ та аксесуари. Яскраве кільце з великим каменем гармонійніше виглядатиме на молодій дівчині, тим самим підкреслюючи її безтурботну вдачу. Доросла жінка, одягаючи він багато помітних коштовностей, створює себе враження вульгарності і несмаку. Доречність аксесуарів у різних образах. Важливо чітко розуміти призначення кільця. Якщо образ строгий, то в ньому не повинно бути надмірностей. Якщо необхідно вибрати класичну прикрасу, то вона буде акуратна, яка не привертає багато уваги до себе. Екстравагантний стиль може включати яскраві та кричущі коштовності, а романтичний образ, включаючи вечірню сукню в підлогу, не зможе обійтися без ніжних квітів або метеликів на пальцях. Особливості зовнішності. Власницям повних пальців варто відмовитися від масивних та яскравих кілець, найкращий варіант у такому разі – класика або асиметрія довгастої форми. Останні моделі зможуть візуально витягнути пальці, незважаючи на їхню пухлість. Дівчатам із тонкими довгими пальцями підійдуть прикраси будь-якого дизайну та форми.

Які золоті каблучки?

Золото є затребуваним металом для виготовлення ювелірних виробів, незважаючи на розмір ціни. Його люблять жінки, незалежно від віку та смаку. Будь-який дизайн та спосіб обробки може бути задіяний у представлених прикрасах.

Особливу категорію складають заручні та обручки, де перші мають єдине оформлення – інкрустацію одним невеликим діамантом, а другі – різноманітність без кордонів. Печатки – поширений вибір серед чоловіків, ніж жінок. Хто хоче купити консервативну прикрасу, яка здатна здивувати елегантністю та креативністю, той вдало підкреслить почуття смаку.

Експерти компанії Zlato радять перед покупкою порівняти всі варіанти за фото та характеристиками.

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