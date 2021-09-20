Прогнозы для iPhone: что ожидает 12 и 13 поколение

Айфоны всегда были и продолжают оставаться имиджевыми гаджетами. Выход новой линейки — событие значимое, оно не проходит незамеченным даже для тех, кто предпочитает технику на Android. Покупатели по всему миру с интересом следят за развитием событий и строят прогнозы относительно популярности и востребованности как новой линейки, так и ее предшественника.





Прогнозы аналитиков по поводу рынка смартфонов

Специалисты прогнозируют всплеск продаж 12-х и 13-х Айфонов. Ожидается, что реализация устройств, поддерживающих стандарты 5G, составит около 605 миллионов единиц. Из них около трети придется на долю iPhone.

Кризис, вызванный локдауном и прочими последствиями пандемии, рано или поздно должен смениться экономическим ростом. В связи с этим ожидается, что покупательная способность увеличится, и значительная доля покупок новых смартфонов придется именно на Айфоны. Покупать сейчас Айфон без поддержки 5G бессмысленно. Очевидно, что будущее за новыми стандартами связи. Поэтому выбор невелик: либо iPhone 12, либо 13, либо устройство на Android с соответствующими возможностями.

Корпорация Apple рассчитывает на реванш с iPhone 13 mini. Его предшественник оказался не таким востребованным, как ожидалось. Некоторое время поклонники Apple сомневались, что в новой линейке будет присутствовать версия «мини». И все-таки она появилась, оснащенная более мощным процессором и улучшенной модификацией фотомодулей. Apple надеется, что на этот раз потребители по достоинству оценят преимущества компактного образца.

Достоинства линейки iPhone 13

Главное достоинство флагманских Айфонов — новый процессор А15 Bionic. Чип нового поколения обеспечивает невероятно высокую производительность, которая сочетается с энергоэффективностью.

Чем еще порадует iPhone 13:

более высокая автономность;

инновационная защита дисплея и корпуса посредством технологии Ceramic Shield;

LTPO-экраны для версий Pro и Pro Max;

более светочувствительные матрицы на всех фотомодулях;

режим портретной видеосъемки;

новые тона для всех версий.

Насколько подешевеют прошлогодние флагманы

Самые высокие цены на новые смартфоны бывают в первые месяцы после презентации. Базовую модель продавали по 32–37 тысяч гривен, премиальные версии в зависимости от емкости накопителя стоили от 40 до 55 тысяч гривен.

Но уже этим летом цены на iPhone 12 поползли вниз. Дальнейшее снижение ожидается после презентации новой линейки и особенно после ее поступления в свободную продажу. Аналитики прогнозируют, что цены на iPhone 12 снизятся на 12% в первый месяц после выхода новинки и на 20% в течение ближайших 3 месяцев после презентации iPhone 13.

Цены на подержанные гаджеты будут опускаться еще более стремительно. Но тем не менее 12-й Айфон продолжит пользоваться спросом. Это первоклассный девайс, выполняющий свои функции на отлично. Не все покупатели ставят перед собой цель приобрести последний «писк моды». Многие ищут удобное устройство для работы и отдыха по приемлемой цене, и модель предыдущего поколения — это то, что нужно.