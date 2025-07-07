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Viber та Telegram насторожилися: вийшов месенджер, який працює без інтернету

Кожен смартфон виконує функцію і клієнта, і сервера

GSMinfo07.07.2025
Bitchat

Джек Дорсі, співзасновник Twitter і генеральний директор Block Inc., презентував Bitchat — децентралізований месенджер, який працює без підключення до інтернету. Додаток скоро буде доступний на iPhone, а зараз користувачі можуть запустити бета-версію через TestFlight.

Bitchat: що таке і як працює приватний месенджер

Bitchat — перший на ринку месенджер, який замість інтернету використовує технологію Bluetooth Low Energy (BLE) для створення великої децентралізованої mesh-мережі. Чим більше пристроїв підключено до Bitchat, тим ширша мережа. Кожен смартфон виконує функцію і клієнта, і сервера. Технологія BLE дозволяє передавати інформацію навіть через стіни на відстань понад 30 метрів.

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Простими словами, коли один користувач Bitchat пише іншому, інформація в зашифрованому вигляді передається на найближчий підключений до Bitchat смартфон. І так до тих пір, поки дані не надійдуть на пристрій одержувача. У задумки є кілька недоліків. По-перше, для великого покриття потрібно, щоб велика кількість людей користувалися Bitchat. По-друге, повідомлення можуть надходити із затримкою — до тих пір, поки не побудується «маршрут» від смартфона відправника до смартфона одержувача.

«Це забезпечує ефемерне, зашифроване спілкування без залежності від інтернет-інфраструктури, роблячи Bitchat стійким до збоїв і цензури», — йдеться в технічному документі.

Творець Bitchat Джек Дорсі каже, що месенджер забезпечить цифрову свободу і свободу слова в світі нескінченних блокувань і цензури. Bitchat не можна заблокувати. Повідомляється, що месенджер можна використовувати під час збоїв, протестів, катастроф та інших екстрених випадках.

Функції та особливості Bitchat

  • Відсутність акаунтів. При реєстрації не потрібно вказувати пошту, номер телефону, ПІБ та інші дані;
  • Відсутність серверів. Повідомлення зберігаються тільки в пам’яті пристроїв;
  • Створення чат-груп. Можна створювати групові чати з хештег-іменами (#roomname) і паролями.
  • Наскрізне шифрування;
  • Кешування повідомлень.

Як встановити Bitchat на iPhone

  1. Завантажте додаток TestFlight з App Store (розробник Apple);
  2. Перейдіть за посиланням. Воно надає доступ до відкритого бета-тестування месенджера Bitchat;
  3. Натисніть «Встановити».

Готово. Тепер ви можете користуватися приватним месенджером. Варто пам’ятати, що поки програма не завоювала популярність, використовувати сервіс буде складно через маленьку mesh-мережу.

Вихідний код Bitchat вже опублікований на GitHub.

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GSMinfo07.07.2025
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