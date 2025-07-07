Viber та Telegram насторожилися: вийшов месенджер, який працює без інтернету
Кожен смартфон виконує функцію і клієнта, і сервера
Джек Дорсі, співзасновник Twitter і генеральний директор Block Inc., презентував Bitchat — децентралізований месенджер, який працює без підключення до інтернету. Додаток скоро буде доступний на iPhone, а зараз користувачі можуть запустити бета-версію через TestFlight.
Bitchat: що таке і як працює приватний месенджер
Bitchat — перший на ринку месенджер, який замість інтернету використовує технологію Bluetooth Low Energy (BLE) для створення великої децентралізованої mesh-мережі. Чим більше пристроїв підключено до Bitchat, тим ширша мережа. Кожен смартфон виконує функцію і клієнта, і сервера. Технологія BLE дозволяє передавати інформацію навіть через стіни на відстань понад 30 метрів.
Простими словами, коли один користувач Bitchat пише іншому, інформація в зашифрованому вигляді передається на найближчий підключений до Bitchat смартфон. І так до тих пір, поки дані не надійдуть на пристрій одержувача. У задумки є кілька недоліків. По-перше, для великого покриття потрібно, щоб велика кількість людей користувалися Bitchat. По-друге, повідомлення можуть надходити із затримкою — до тих пір, поки не побудується «маршрут» від смартфона відправника до смартфона одержувача.
«Це забезпечує ефемерне, зашифроване спілкування без залежності від інтернет-інфраструктури, роблячи Bitchat стійким до збоїв і цензури», — йдеться в технічному документі.
Творець Bitchat Джек Дорсі каже, що месенджер забезпечить цифрову свободу і свободу слова в світі нескінченних блокувань і цензури. Bitchat не можна заблокувати. Повідомляється, що месенджер можна використовувати під час збоїв, протестів, катастроф та інших екстрених випадках.
Функції та особливості Bitchat
- Відсутність акаунтів. При реєстрації не потрібно вказувати пошту, номер телефону, ПІБ та інші дані;
- Відсутність серверів. Повідомлення зберігаються тільки в пам’яті пристроїв;
- Створення чат-груп. Можна створювати групові чати з хештег-іменами (#roomname) і паролями.
- Наскрізне шифрування;
- Кешування повідомлень.
Як встановити Bitchat на iPhone
- Завантажте додаток TestFlight з App Store (розробник Apple);
- Перейдіть за посиланням. Воно надає доступ до відкритого бета-тестування месенджера Bitchat;
- Натисніть «Встановити».
Готово. Тепер ви можете користуватися приватним месенджером. Варто пам’ятати, що поки програма не завоювала популярність, використовувати сервіс буде складно через маленьку mesh-мережу.
Вихідний код Bitchat вже опублікований на GitHub.