Viber та Telegram насторожилися: вийшов месенджер, який працює без інтернету

Джек Дорсі, співзасновник Twitter і генеральний директор Block Inc., презентував Bitchat — децентралізований месенджер, який працює без підключення до інтернету. Додаток скоро буде доступний на iPhone, а зараз користувачі можуть запустити бета-версію через TestFlight.

Bitchat: що таке і як працює приватний месенджер

Bitchat — перший на ринку месенджер, який замість інтернету використовує технологію Bluetooth Low Energy (BLE) для створення великої децентралізованої mesh-мережі. Чим більше пристроїв підключено до Bitchat, тим ширша мережа. Кожен смартфон виконує функцію і клієнта, і сервера. Технологія BLE дозволяє передавати інформацію навіть через стіни на відстань понад 30 метрів.

Простими словами, коли один користувач Bitchat пише іншому, інформація в зашифрованому вигляді передається на найближчий підключений до Bitchat смартфон. І так до тих пір, поки дані не надійдуть на пристрій одержувача. У задумки є кілька недоліків. По-перше, для великого покриття потрібно, щоб велика кількість людей користувалися Bitchat. По-друге, повідомлення можуть надходити із затримкою — до тих пір, поки не побудується «маршрут» від смартфона відправника до смартфона одержувача.

«Це забезпечує ефемерне, зашифроване спілкування без залежності від інтернет-інфраструктури, роблячи Bitchat стійким до збоїв і цензури», — йдеться в технічному документі.

Творець Bitchat Джек Дорсі каже, що месенджер забезпечить цифрову свободу і свободу слова в світі нескінченних блокувань і цензури. Bitchat не можна заблокувати. Повідомляється, що месенджер можна використовувати під час збоїв, протестів, катастроф та інших екстрених випадках.

Функції та особливості Bitchat

Відсутність акаунтів. При реєстрації не потрібно вказувати пошту, номер телефону, ПІБ та інші дані;

Відсутність серверів. Повідомлення зберігаються тільки в пам’яті пристроїв;

Створення чат-груп. Можна створювати групові чати з хештег-іменами (#roomname) і паролями.

Наскрізне шифрування;

Кешування повідомлень.

Як встановити Bitchat на iPhone

Завантажте додаток TestFlight з App Store (розробник Apple); Перейдіть за посиланням. Воно надає доступ до відкритого бета-тестування месенджера Bitchat; Натисніть «Встановити».

Готово. Тепер ви можете користуватися приватним месенджером. Варто пам’ятати, що поки програма не завоювала популярність, використовувати сервіс буде складно через маленьку mesh-мережу.

Вихідний код Bitchat вже опублікований на GitHub.