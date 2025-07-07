Windows 10 більше не найпопулярніша ОС в світі

За даними аналітиків StatCounter, майже через чотири роки після випуску Window 11 нарешті змогла обігнати свою попередницю Windows 10 і вийти в лідери за кількістю користувачів.

Випущена в жовтні 2021 року Windows 11 довгий час зазнавала великих труднощів і через рік змогла захопити менше 10% ринку. У 2023 році її частка зросла до 28%, а до кінця 2024-го платформа досягла позначки в 36%. Недавній сплеск популярності ОС допоміг їй у перший тиждень липня 2025 року стати лідером ринку.

Згідно зі свіжими даними, тепер Windows 11 встановлена на більш ніж 700 млн пристроїв. Раптову популярність останньої версії ОС пов’язують з низкою факторів. По-перше, Microsoft розпочала масштабну кампанію з інформування про швидке припинення підтримки стандартних версій Windows 10. По-друге, багато організацій і окремі користувачі все-таки оновили своє обладнання. І, по-третє, на користь Windows 11 зіграли такі переваги, як оптимізація продуктивності, більш жорсткі налаштування безпеки за замовчуванням і вбудована підтримка ІШ-інструментів.