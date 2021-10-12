Користувачів Gmail масово атакують небезпечним спамом

Поштовий сервіс Gmail славиться своєю захищеністю, але в останні дні алгоритми, які виявляють потенційно шкідливі листи, дають збій. Користувачі по всьому світу почали отримувати на свої поштові скриньки порожні листи, які явно відправлені шахраями.





Типове повідомлення подібного роду виглядає так: тема відсутня, одержувачів відразу кілька, текст містить випадковий набір символів, а до листа додається файл формату html з клікбейтною назвою. Вкладення не містить небезпечних для комп’ютера вірусів, але з їх допомогою шахраї дізнаються, що користувач потенційно готовий натискати куди не слід, і поповнюють свою базу даних.

Цікаво, що подібний тип шахрайства поширений саме в Gmail. Інші, менш популярні конкуренти, поки не стали жертвами спам-розсилок. А власники ящиків від Google, які вже встигли звикнути до якісної роботи фільтрів, втрачають пильність і без зайвих роздумів тиснуть на вкладення.

Щоб не стати жертвою шахраїв, варто дотримуватися кількох нескладних правил, які вбережуть вас від неприємностей: