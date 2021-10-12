Користувачів Gmail масово атакують небезпечним спамом
Поштовий сервіс Gmail славиться своєю захищеністю, але в останні дні алгоритми, які виявляють потенційно шкідливі листи, дають збій. Користувачі по всьому світу почали отримувати на свої поштові скриньки порожні листи, які явно відправлені шахраями.
Типове повідомлення подібного роду виглядає так: тема відсутня, одержувачів відразу кілька, текст містить випадковий набір символів, а до листа додається файл формату html з клікбейтною назвою. Вкладення не містить небезпечних для комп’ютера вірусів, але з їх допомогою шахраї дізнаються, що користувач потенційно готовий натискати куди не слід, і поповнюють свою базу даних.
Цікаво, що подібний тип шахрайства поширений саме в Gmail. Інші, менш популярні конкуренти, поки не стали жертвами спам-розсилок. А власники ящиків від Google, які вже встигли звикнути до якісної роботи фільтрів, втрачають пильність і без зайвих роздумів тиснуть на вкладення.
Щоб не стати жертвою шахраїв, варто дотримуватися кількох нескладних правил, які вбережуть вас від неприємностей:
- Порожній лист з невідомої адреси, що містить вкладення – напевно спам, не відкривайте його.
- Якщо шахраї вирішили робити розсилку від імені відомих компаній, перевірте поштову адресу відправника – він повинен бути присутнім на сайті фірми. Адреса посилання або формат файлу в листі слід так само перевірити, але не клікаючи на них.
- Ніколи не надавайте особисті дані, якщо до вас в листі звертається банк – зв’яжіться спершу зі службою підтримки і уточніть, чи був проведений такий запит офіційно.
- Якщо фішинговий лист потрапив у вхідні, а корисний, навпаки, в спам – не полінуйтеся натиснути пару зайвих клавіш і дати знати поштового сервісу про неефективність в роботі фільтрів.
- Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв вже після передачі даних, терміново змініть паролі в використовуваних сервісах. Не лінуйтеся включати двухфакторну аутентифікацію за допомогою мобільного телефону всюди, де тільки можна.
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