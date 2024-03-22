Гаджети Samsung отримали 8-річну підтримку оновлень

Samsung збільшила термін підтримки гаджетів до 8 років. Протягом цього часу низка пристроїв компанії стабільно отримуватимуть оновлення ОС і патчі безпеки, пише SamMobile.

Нововведення стосується корпоративних версій планшетів Samsung, випущених у 2024 році. Джерело згадує одну модель – Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition (EE). Її представили в січні цього року.

Нагадаємо: планшет вирізняється міцним і протиударним корпусом, що відповідає стандартам IP68 і MIL-STD-810H. Він отримав 8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. За живлення відповідає акумулятор на 5050 мАг з підтримкою 20-ватної швидкісної зарядки.

Samsung розширила підтримку для корпоративних смартфонів і планшетівд жерело: sammobile.com

Для смартфонів з корпоративного сегмента теж збільшили термін випуску оновлень. Зокрема, надзахищений Galaxy Xcover7 EE залишатиметься актуальним 7 років – на 2-3 роки більше, ніж багато сучасних телефонів південнокорейського бренду. Таку ж опцію отримав Galaxy S24 EE.