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Тепер комбінація “копіювати/вставити” працює між Windows та Android

03.11.2021
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Microsoft представила цікаву зміну в екосистемі Windows – тепер ви можете передавати контент між Android і Windows за допомогою SwiftKey.


Все це можливо завдяки інтеграції SwiftKey для Windows і відповідній програмі для Android. Тепер користувачі можуть копіювати текст або посилання, які потрапляють у хмару та синхронізуються, дозволяючи вставляти їх із Windows на Android чи навпаки. Наразі ця функція (наприклад, буфер обміну) обробляє лише останнє посилання або текст, які ми скопіювали.

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Звичайно, щоб використовувати цю функцію, вам потрібно мати останню версію Windows 10 або Windows 11 і мати SwiftKey для Android на своєму мобільному пристрої. За словами Microsoft, час надсилання електронних листів, посилань або телефонних номерів один одному закінчився, завдяки тому, що ви можете легко синхронізувати скопійований вміст. На жаль, поки невідомо, коли з’явиться підтримка iPhone.

Що стосується Microsoft, то компанія також має намір створити власний Metaverse. Почати з програми Teams та віртуальних зустрічей . Під час конференції Ignite компанія також представила новий інструмент Loop, призначений для гібридної роботи, новий хаб і модифікований додаток Office для Windows.

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03.11.2021
1 хвилина на прочитання

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