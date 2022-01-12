Названо топ-5 найбільш затребуваних ІТ-професій на 2022 рік

IT-сфера з кожним роком набирає обертів і все більше людей намагається “вкотитися в айті”. Їх приваблює високий рівень заробітної плати, а також перспектива віддаленої роботи. Якщо і ви маєте намір переосмислити свій кар’єрний шлях і податися в IT, то ось п’ять професій, які будуть найбільш популярними у 2022 році.





Java-розробник

Спеціалісти Java займаються створенням веб-додатків, програмного забезпечення та програм. Затребуваними вони залишаються протягом усіх стадій розробки продукту, тому експерти прогнозують, що у 2022 році вакансій Java-розробників буде дуже багато.

Типові обов’язки Java-розробників включають

проектування, впровадження та підтримка Java-додатків;

забезпечення високої доступності та продуктивності;

участь у всіх етапах життєвого циклу розробки;

написання добре спроектованого, ефективного та тестованого коду.

Cloud-архітектор

У 2022 році на IT-ринку будуть потрібні і Cloud-архітектори. На їхні плечі ляже відповідальність за роботу хмарних обчислень компанії. Саме вони займаються впровадженням нових хмарних рішень, проектуванням, моніторингом та управлінням вже наявної хмарної архітектури (сервери, сховища, мережі тощо).

Найчастіше роботодавці очікують від Cloud-архітекторів знання Python, Ruby та Elixir, розвинені лідерські якості та досвід роботи в галузі IT-інженерії. Тобто новачкам тут буде тяжко.

Продакт-менеджер

Назва говорить сама за себе. Продакт-менеджер повністю відповідає за проект, контролюючи всі етапи: від планування до релізу. На плечі цього фахівця лягає обов’язок налагодити комунікацію між усіма командами, що беруть участь у розробці продукту.

Від шукачів роботодавці очікують сильні аналітичні навички, досвід управління, високий рівень організації, а також знання PivotalTracker та Jira.

Кібербезпека

У будь-якій IT-організації мають бути люди, які відповідають за її безпеку. Співробітники відділу кібербезпеки захищають компанію від атак хакерів, а дані клієнтів від крадіжки. Без гідних спеціалістів на цій посаді фірма ризикує отримати величезні фінансові втрати внаслідок витоків даних, а також одержати полчища судових позовів.

Від фахівців з кібербезпеки вимагають:

навички вирішення проблем;

знання у сфері безпеки на різних платформах;

відмінні комунікативні навички та глибокі пізнання у комп’ютерній криміналістиці.

Фахівці з аналізу даних

Машинне навчання стає все більш і більш затребуваним, тому кількість вакансій на відповідні посади в 2022 році має зрости. Data science фахівці використовують машинне навчання для прогнозування та аналізу даних, а також вирішують такі завдання:

виявлення проблем аналітики даних;

визначення правильних наборів даних та змінних;

збір великих дата-сетів та подання інсайтів на основі даних акціонерів компанії.

Ця область тільки набирає обертів і в найближчому майбутньому може стати ще більш популярною. Щоб побудувати в ній кар’єру, потрібно знати мови статистичного програмування: Python, R, SLQ, а також знатися на техніках дата-майнінгу.