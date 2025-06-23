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One UI 8 Beta виходить вже на днях: хто отримає першим

GSMinfo23.06.2025
One UI 8

Gizmochina пише з посиланням на інсайдера Tony tech, що Samsung найближчим часом почне розгортання One UI 8 Beta на базі OC Android 16 відразу для декількох лінійок смартфонів.

Першими спробувати свіжу OC зможуть власники Galaxy S24 і складних пристроїв Samsung 6-го покоління. До початку липня бета повинна стати доступною на Galaxy S23, S22 та інших складаних смартфонах.

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Реліз стабільної версії One UI 8, швидше за все, довго чекати не доведеться. Влітку Samsung представить нові складані смартфони Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Вони відразу повинні вийти з One UI 8, а через деякий час оновлення почнуть випускати на інших пристроях Galaxy.

One UI 8, крім іншого, принесе більш плавні анімації та інші візуальні поліпшення. Якихось кардинальних нововведень в свіжій OC не очікується, хоча можуть бути і сюрпризи.

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GSMinfo23.06.2025
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