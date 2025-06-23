One UI 8 Beta виходить вже на днях: хто отримає першим

Gizmochina пише з посиланням на інсайдера Tony tech, що Samsung найближчим часом почне розгортання One UI 8 Beta на базі OC Android 16 відразу для декількох лінійок смартфонів.

Першими спробувати свіжу OC зможуть власники Galaxy S24 і складних пристроїв Samsung 6-го покоління. До початку липня бета повинна стати доступною на Galaxy S23, S22 та інших складаних смартфонах.

Реліз стабільної версії One UI 8, швидше за все, довго чекати не доведеться. Влітку Samsung представить нові складані смартфони Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Вони відразу повинні вийти з One UI 8, а через деякий час оновлення почнуть випускати на інших пристроях Galaxy.

One UI 8, крім іншого, принесе більш плавні анімації та інші візуальні поліпшення. Якихось кардинальних нововведень в свіжій OC не очікується, хоча можуть бути і сюрпризи.