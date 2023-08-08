Українцям назвали небезпеки використовувати Windows на комп’ютері чи ноутбуці

Windows – найпопулярніша операційна система, лідер на ринку ОС для комп’ютерів та ноутбуків. Частка Linux і MacOS в порівнянні з вікнами значно менше. Але Windows має ряд небезпек, про які потрібно знати.

Віруси та небажане ПЗ

Windows піддається вірусам і небажаному програмному забезпеченню через свою популярність і різноманітність додатків, доступних для неї. Віруси та шкідливе ПЗ можуть впроваджуватися через веб-сайти, електронну пошту, файли, що завантажуються та інші джерела, і потенційно завдавати шкоди вашим даним та системі.

Сучасні Windows 10 або 11 мають гарний захист, але чим популярніша система, тим більше буде бажаючих цей захист обійти. Якщо інформація на вашому ПК дуже цінна, краще додатково використовувати хороший платний антивірус.

Уразливості самої Windows

Microsoft регулярно випускає оновлення безпеки для Windows, щоб виправити виявлені вразливості. Однак, якщо не оновлювати систему та програми регулярно, система може залишатися підданою загрозам безпеці.

Невстановлені оновлення можуть означати, що ваша система стає легкою мішенню для хакерів. Не завжди буває, що користувач слідкує за оновленнями – всі патчі потрібно встановлювати вчасно. Тут ми отримуємо також зворотний ефект — оновлена ​​Windows споживатиме більше ресурсів комп’ютера, тому багато хто відключає всі апдейти.

Фішинг

Windows може бути вразливою для фішинг-атак, де зловмисники під виглядом легітимних організацій намагаються виманити ваші особисті дані, такі як паролі або інформація про банківський рахунок.

Шахраї також можуть використовувати Windows для здійснення різних видів скаму (шахрайство в інтернеті). Важливо не відключати захисні інструменти операційної системи та бажано використовувати інше антивірусне ПЗ.

Низька конфіденційність

Windows може збирати і передавати певну інформацію про вас та ваше використання системи третім сторонам. Це може бути проблемою для тих, хто прагне високого рівня конфіденційності та анонімності в інтернеті. Які дані збирає Windows достеменно невідомо, адже всі пакети, які відправляє ОС на свої сервери, надійно зашифровані. Багатьох користувачів відлякує те, що Windows занадто багато знає про свого користувача.

Які альтернативи Windows? Повноцінно, ніяких (комп’ютери від Apple розглядати не будемо) — адже справа в тому, що тільки під Windows є програмне забезпечення для ноутбука або комп’ютера. Але завжди можна “полюбити” одну з численних збірок Linux, головний плюс цієї системи в тому, що в ній усі процеси прозорі та зрозумілі для користувача. Тільки ось, щоб використовувати Linux, необхідно бути просунутим користувачем.