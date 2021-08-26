Краще реальності! Стародавня Греція в 8K – Assassin’s Creed Odyssey на ПК з GeForce RTX 3090

Ютубер, який веде канал Digital Dreams, показав, на що здатні сучасні відеокарти. Озброївшись могутнім ПК, флагманською відкритою і гігантським об’ємом ОЗУ, він запустив Assassin’s Creed Odyssey з парочкою модів на екстремальних настройках графіки в 8K.





Результат неймовірний. Гра виглядає навіть краще, ніж реальна Греція. Приголомшливе море, грандіозні гори, майже жива рослинність, дивовижні моделі персонажів і тварин.

Така краса можлива на ПК з наступними параметрами:

ЦП – AMD Ryzen 9 3900x.

Материнка – ASUS Prime x470-Pro.

Кулер – Corsair Hydro H100x.

ОЗУ – 32 ГБ.

Відеокарта – GeForce RTX 3090.

SSD + HDD: 2 + 4 ТБ.

Assassin’s Creed Odyssey вийшла в 2018 році. Гра доступна для ПК і актуальних консолей (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X). Це не остання частина франшизи, але одна з найулюбленіших серед фанатів. І вже точно найбільш красива. Odyssey за рахунок середземноморського сеттинга виглядає набагато крутіше і яскравіше, ніж північна, сувора й похмура Assassin’s Creed Valhalla.