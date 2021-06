Українці розкритикували «проросійський» підзаголовок гри STALKER 2

Українські користувачі соцмереж розкритикували гру STALKER 2 від української студії GSC Game World через «проросійський» підзаголовок. Вони порадили компанії постаратися привернути увагу до української мови, в тому числі і в роликах, які показують на міжнародних ігрових конференціях.

Гра отримала підзаголовок Heart of Chernobyl, проте, запевняють користувачі, слід поміняти його на Heart of Chornobyl. Причиною такої необхідності вони назвали те, що Chornobyl ближче до української вимови: «Чорнобиль» на українській і «Чернобыль» російською.

«У GSC Game World досить велика аудиторія, щоб навчити людей говорити Чорнобиль коректно, і все ж вони вирішили залишити Чорнобиль. Чому? Тому що легше пізнається, коли там “е”? Чому б не спробувати це змінити? » – написала користувачка disarmonia . У коментарях до посту розгорнулася дискусія про те, наскільки це необхідно для гри: одні підтримали її, інші вважають це зайвим.

Sad shit.@GSC_GW has a large enough audience to teach people to spell #Chornobyl properly, yet they stick to #Chernobyl. Why? Because it’s easier to recognize with an “e”? Why not make a difference?

Also a trailer that is fully voiced in russian? That’s just in bad taste. https://t.co/EboBV4nKxI

— 🦇Princess Disarmonia🦇 (@disarmonia) June 13, 2021