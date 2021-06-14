Українці розкритикували «проросійський» підзаголовок гри STALKER 2

Українські користувачі соцмереж розкритикували гру STALKER 2 від української студії GSC Game World через «проросійський» підзаголовок. Вони порадили компанії постаратися привернути увагу до української мови, в тому числі і в роликах, які показують на міжнародних ігрових конференціях.





Гра отримала підзаголовок Heart of Chernobyl, проте, запевняють користувачі, слід поміняти його на Heart of Chornobyl. Причиною такої необхідності вони назвали те, що Chornobyl ближче до української вимови: «Чорнобиль» на українській і «Чернобыль» російською.

«У GSC Game World досить велика аудиторія, щоб навчити людей говорити Чорнобиль коректно, і все ж вони вирішили залишити Чорнобиль. Чому? Тому що легше пізнається, коли там “е”? Чому б не спробувати це змінити? » – написала користувачка disarmonia . У коментарях до посту розгорнулася дискусія про те, наскільки це необхідно для гри: одні підтримали її, інші вважають це зайвим.

Sad shit.@GSC_GW has a large enough audience to teach people to spell #Chornobyl properly, yet they stick to #Chernobyl. Why? Because it’s easier to recognize with an “e”? Why not make a difference? Also a trailer that is fully voiced in russian? That’s just in bad taste. https://t.co/EboBV4nKxI — 🦇Princess Disarmonia🦇 (@disarmonia) June 13, 2021

Також в обговореннях геймплейного ролика деякі користувачі висловили жаль, що персонажі в грі спілкувалися російською, а не українською або англійською мовою. Так, користувач boilteacupfree вказав на те, що багато за кордоном сприймають STALKER як російську гру. Magic_Neil назвав дуже дивним рішення вибрати саме російську мову для трейлера. «Не рідною українською або навіть англійською. Хто порахував це гарною ідеєю? » – здивувався користувач.

Раніше гравцям показали дебютний геймплейний трейлер STALKER 2. Ролик продемонстрували на конференції Microsoft в рамках E3 2021. Також стало відомо, що реліз проекту відбудеться 28 квітня 2022 року на Xbox Series і на ПК, а також в Xbox Game Pass, сервісі доступу до бібліотеки ігор за передплатою. Згідно сервісу Steam, в грі буде озвучка і субтитри українською, російською та англійською мовами.