Які додатки для Android зможуть відновити помилково видалені з смартфона файли

Потрібно терміново повернути видалений помилково файл? Немає проблем. Така можливість є не тільки на комп’ютері, але і на смартфоні.





Розробники Android добре постаралися над тим, щоб виключити ненавмисне видалення особистих файлів. Але все одно час від часу такі казуси трапляються. Якщо ви ненароком стерли важливий документ або фото, а в резервній копії його не виявилося, спробуйте повернути його за допомогою спеціального додатку.

Бійтеся підробок!

На відчайдушному бажанні повернути втрачене полюбляють грати шахраї. Підроблені та шкідливі програми із заявленою функцією відновлення даних додадуть вам проблем. Навіть в Google Play пробиваються ненадійні програми, які вимагають оплати, але натомість не роблять нічого корисного.

Зрозуміло, це не означає, що видалені з Android файли пропадають з кінцями. Ми протестували більше десятка додатків для відновлення файлів і відібрали ті, які 100% працюють. Процес тестування проходив наступним чином:

В пам’ять телефону завантажувалося тестове зображення.

Файл видалявся з галереї (відправлявся в кошик на тимчасове зберігання перед повним видаленням).

Файл видалявся з кошика галереї.

Файл видалявся з виключеною функцією кошика.

Знайти і відновити зображення допомогли чотири інструменти.

DUMPSTER

З усіх протестованих додатків Dumpster вразив найбільше. Він зміг знайти і відновити файл, коли він був відправлений в кошик, і навіть при безповоротному видаленні повз кошика. Якість зображення після відновлення не постраждала.

Кошик на Android утримує багато типів файлів – особисті документи і медіа. Чого не вдалося в ньому виявити, так це видалених текстових повідомлень (є способи повернути і їх).

Щоб розібратися з Dumpster, багато часу не буде потрібно. Програма проста і зручна. Є версія преміум, але для відновлення втрачених файлів на неї переходити не обов’язково. Платні функції дозволяють використовувати Dumpster в якості служби резервного копіювання, а також чистити пам’ять від сміття. Тільки це відрізняє преміальну версію від звичайної.

UNDELETER RECOVER FILES & DATA

Цей варіант підходить для рутованих Android. Без прав адміністратора додаток зможе тільки знайти кешовані копії файлів у прихованих системних папках. Врешті і це може виявитися корисним.

На рутованому телефоні додаток зміг відновити вилучені тестові файли незалежно від того, яким чином вони були видалені. Ми не гарантуємо, що він допоможе і у вашому випадку, однак його варто вибрати хоча б за надійність і хороші можливості пошуку: програма здатна відновлювати файли різних типів і досліджує абсолютно всі куточки пам’яті.

Рут-права значно збільшують шанси на відновлення. Не забувайте, що цей режим послаблює захист системи. Не варто рутувати смартфон виключно заради цього додатка.

RECOVERY SOFTWARE

Recovery Software швидко витягує видалений тестовий файл з кошика. Файли, видалені з корзини, також виявляє і успішно відновлює.

Є проблема: у цього інструменту багато шахрайських аналогів, які імітують його інтерфейс.

Додаток розпізнає відео, аудіо та зображення. Документи та інші типи файлів він відновити не може, тому для надійності все-таки доведеться подбати про резервні копії.

Дивно, але Recovery Software вдалося виявити не тільки тестові зображення, а й деякі старі медіа, які вже давно не відображалися в менеджері файлів. Тому цю програму можна застосовувати в тих випадках, коли важливий файл був видалений давно.

DISKDIGGER PHOTO RECOVERY

DiskDigger photo recovery дає неоднозначні результати. Витягти тестовий файл з кошика з його допомогою вдається, але якщо те, що ви шукаєте в кошику відсутнє, то і відновлювати буде нічого.

Додаток шукає тільки вилучені фотографії і в цьому плані свою роботу виконує добре: після сканування відображається величезна кількість раніше видалених фото. Документи, музика та інше – не його профіль.

Плюс даної програми в тому, що вона сканує не тільки внутрішню пам’ять, але і SD-карту. Спробуйте DiskDigger, якщо у вашому смартфоні використовується зовнішнє сховище. Це підвищить шанс на успішне відновлення.

Видалені файли не завжди губляться безповоротно

Додаток, який знає, де на Android зберігаються видалені файли, швидко поверне втрату. Але на жаль, не завжди це працює. Чим довше ви користувалися телефоном після видалення файлу, тим менше шансів на успіх. Ось чому треба регулярно робити резервні копії.