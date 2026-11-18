Mercedes-Benz розпочала серійне виробництво нового електричного мінівена VLE на заводі Fujian Benz у Китаї. Урочиста церемонія запуску відбулася 16 листопада 2026 року, а вже 27 листопада автомобіль представлять китайським покупцям на автосалоні в Гуанчжоу. Модель побудована на новій електричній платформі VAN.EA та стане одним із головних конкурентів преміальних китайських мінівенів, зокрема Denza D9 і Zeekr 009.

Як повідомляє CarNewsChina, виробництво організовано на підприємстві Fujian Benz — спільному проєкті Mercedes-Benz Group, BAIC та Fujian Motor Industry. На цьому самому заводі вже випускають Mercedes-Benz V-Class і Vito. Підготовку до виробництва електричних моделей розпочали ще у 2025 році, а загальні інвестиції в модернізацію підприємства перевищили 4 млрд юанів.

Два електродвигуни, 800-вольтова система та пневмопідвіска

Mercedes-Benz VLE має довжину 5310 мм, ширину 2000 мм і висоту 1922 мм. Колісна база становить 3340 мм, що забезпечує просторий салон із сімома посадковими місцями за схемою 2+2+3. Два окремі крісла другого ряду орієнтовані насамперед на комфорт пасажирів, а глибина багажного відділення за третім рядом становить 550 мм. Споряджена маса автомобіля залежно від комплектації сягає 3030–3220 кг, а максимально допустима повна маса — 3780 кг.

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Для китайського ринку заявлено дві основні модифікації. Базовий VLE 300 оснащений одним електродвигуном на передній осі потужністю 200 кВт (268 к. с.). Старший VLE 400 AWD отримав додатковий електромотор на задній осі та повний привід. Сукупна потужність силової установки становить 305 кВт (409 к. с.). Автомобіль також може оснащуватися пневматичною підвіскою та системою підрулювання задніх коліс, яка покращує маневреність великого мінівена.

Новинка використовує 800-вольтову електричну архітектуру та тягові батареї з нікель-марганець-кобальтовими (NMC) елементами. Акумуляторні комірки постачатиме спільне підприємство CATL і Mercedes-Benz, а остаточне складання батарейних блоків здійснюватиме Fujian CATL. На китайському ринку запропонують колеса діаметром 19, 20 або 21 дюйм із різною шириною передніх і задніх шин.

Запас ходу понад 700 км та початок продажів

Європейська версія Mercedes-Benz VLE вже випускається на заводі у Віторії, Іспанія, з червня 2026 року. За офіційними даними Mercedes-Benz, VLE 300 оснащується акумулятором корисною ємністю 115 кВт·год, який забезпечує запас ходу до 713 км за циклом WLTP. Завдяки 800-вольтовій системі автомобіль підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 300 кВт. За 15 хвилин можна поповнити запас енергії на відстань до 355 км за стандартом WLTP.

Водночас точну ємність батарей і запас ходу китайських версій виробник поки не підтвердив. Ці показники можуть відрізнятися від європейських через особливості комплектацій та місцевих стандартів випробувань.

Китайський завод стане одним із ключових виробничих майданчиків Mercedes-Benz для електричних мінівенів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У майбутньому тут також планують випускати більшу та розкішнішу модель VLS на платформі VAN.EA. Компанія розраховує довести частку компонентів місцевого виробництва приблизно до 60%.

Офіційні ціни Mercedes-Benz VLE для Китаю поки не оголошені. Очікується, що виробник розкриє вартість комплектацій та умови замовлення під час автосалону в Гуанчжоу 27 листопада 2026 року.