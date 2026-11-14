Ford перевірила 36 тисяч електромобілів і показала, скільки насправді втрачає батарея за п’ять років

Ford оприлюднила результати дослідження стану акумуляторів електрокросоверів Mustang Mach-E 2021 модельного року. Компанія проаналізувала дані понад 36 тисяч автомобілів, які за п’ять років сукупно проїхали близько 3,2 мільярда кілометрів.

Батареї в середньому зберегли 92% початкової ємності. Приблизно 95% досліджених машин утримували від 87 до 97% ресурсу акумулятора, тож запас ходу за час експлуатації зменшився незначно. Близько двох тисяч автомобілів проїхали понад 160 тисяч кілометрів і мали в середньому 91% ємності. У приблизно 30 машин після 320 тисяч кілометрів батарея деградувала до 88%. А один із власників проїхав на оригінальному акумуляторі понад 640 тисяч кілометрів. За словами Ford, батареї Mustang Mach-E розраховані щонайменше на десять років роботи.

Результати важливі й для ринку вживаних електромобілів. Вони показують, що навіть після кількох років і великого пробігу акумулятор може зберегти більшість своїх характеристик.

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Для України ця тема надзвичайно практична. Ми імпортуємо багато вживаних електромобілів, особливо після підвищеного попиту, спричиненого пільговим ввезенням, яке діяло до початку 2026 року. Більшість покупців боїться саме зношеної батареї, адже її заміна може коштувати як половину ціни авто. Дослідження Ford заспокоює, але лише частково. Воно стосується одного виробника, однієї моделі й загалом помірного клімату, а ми маємо холодні зими та часті швидкі заряджання, які впливають на ресурс.

Тож перед купівлею вживаного електромобіля варто не покладатися лише на пробіг, а перевірити реальний стан здоров’я батареї (SoH) за допомогою діагностики на СТО, що спеціалізується на електромобілях, запросити історію зарядок і уточнити, чи діє гарантія на акумулятор.