Mitsubishi втратила третину продажів у Європі, а BYD б’є рекорди: які автобренди програють у 2026 році

Європейський автомобільний ринок зростає, але сім відомих брендів стрімко втрачають покупців. Найгірші результати у Mitsubishi, тоді як BYD і Leapmotor встановлюють рекорди.

За даними Європейської асоціації автовиробників ACEA, протягом січня–вересня 2026 року в Європі зареєстрували 10 555 351 новий легковий автомобіль. Це на 6,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив 9 928 448 машин.

Однак позитивна динаміка спостерігається далеко не в усіх виробників. Одразу сім автомобільних брендів зафіксували падіння реєстрацій більш ніж на 10%. Водночас деякі китайські компанії збільшили свої показники в кілька разів.

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Які автомобільні бренди найбільше втратили у 2026 році

Статистика ACEA охоплює 27 країн Європейського Союзу, Велику Британію, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Найбільше скорочення кількості реєстрацій нових автомобілів за перші дев’ять місяців року продемонстрували:

Автомобільний бренд Зміна реєстрацій Mitsubishi −34,1% Alfa Romeo −24,8% DS Automobiles −19,2% Ford −15,2% Hyundai −13,2% Nissan −10,5% Porsche −10,4%

Найскладніша ситуація склалася у Mitsubishi. Японська марка втратила понад третину європейських реєстрацій, хоча у 2026 році представила два нові кросовери — Grandis та Eclipse Cross.

Серйозне падіння також спостерігається у преміальних брендів концерну Stellantis. Попит на Alfa Romeo скоротився майже на чверть, а на DS Automobiles — приблизно на п’яту частину.

Негативну динаміку демонструють і значно популярніші виробники. Ford втратив 15,2%, Hyundai — 13,2%, а Nissan — 10,5%.

Навіть преміальна Porsche не змогла уникнути скорочення реєстрацій. Її результат виявився на 10,4% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року.

BYD і Leapmotor стрімко завойовують європейський ринок

Поки частина традиційних автовиробників втрачає позиції, інші компанії демонструють значне зростання. Особливо помітними стали результати китайських брендів.

Абсолютним лідером за темпами зростання виявився Leapmotor. За дев’ять місяців 2026 року кількість зареєстрованих автомобілів марки збільшилася на 424,2%.

Другу позицію посів BYD, який наростив реєстрації на 134,6%. Це означає, що показник китайського виробника більш ніж удвічі перевищив торішній.

Найбільше зростання продемонстрували такі бренди:

Автомобільний бренд Зміна реєстрацій Leapmotor +424,2% BYD +134,6% Alpine +64,8% Tesla +50,0% Fiat +27,6% MINI +14,5% Mazda +14,1% Citroën +12,1%

Примітно, що Tesla також змогла суттєво покращити результати, збільшивши кількість реєстрацій на 50%. Серед європейських виробників особливо виділяються Alpine та Fiat, які додали 64,8% і 27,6% відповідно.

Помітне зростання демонструють і великі китайські автомобільні концерни. Якщо враховувати всі бренди, що входять до їхнього складу, результати виглядають так:

Chery, яка об’єднує марки Chery, Jaecoo, Jetour та Omoda, збільшила реєстрації на 255,9%. У SAIC Motor, до якої належать MG, Maxus та IM, зростання становило 20,3%.

Концерн Geely, що володіє зокрема Volvo Cars, Zeekr, Polestar, Lynk & Co та іншими брендами, продемонстрував приріст на 14,5%.

Ці результати свідчать про помітні зміни на європейському автомобільному ринку. Китайські виробники активно збільшують свою присутність, тоді як частина відомих японських, американських і європейських марок втрачає покупців.

Водночас високі відсотки зростання не обов’язково означають лідерство за кількістю проданих автомобілів. Для брендів, які нещодавно вийшли на європейський ринок, навіть відносно невелике збільшення обсягів може забезпечити значний відсотковий приріст.