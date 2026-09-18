Китай за шість років перевернув світовий авторинок: Європа втратила понад 6 млн продажів

Світовий автомобільний ринок за останні шість років змінився майже до невпізнаваності. Європейські марки втратили позиції, тоді як продажі китайських брендів зросли більш ніж у 2,5 раза.

Автомобільний аналітик Феліпе Муньос порівняв глобальні продажі нових автомобілів у 2019 та 2025 роках, згрупувавши виробників за країною походження бренду. Дані показують різкий перерозподіл сил після пандемії, дефіциту напівпровідників та стрімкого розвитку китайської автомобільної промисловості.

У 2019 році європейські марки були найбільшою групою на світовому ринку — тоді вони продали приблизно 28,83 млн автомобілів. До 2025 року цей показник скоротився до 22,59 млн машин, тобто на 21,6%.

Таким чином Європа втратила понад 6 млн продажів на рік.

Однією з причин стало те, що європейський авторинок так і не повернувся до довоєнних і допандемійних обсягів. Крім того, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW та інші європейські виробники втратили значну частину позицій у Китаї.

За даними PwC, частка китайських виробників на внутрішньому ринку КНР зросла приблизно з 39% у 2019 році до 69% за підсумками перших восьми місяців 2025 року. Водночас частка німецьких брендів впала приблизно з 24% до 13%.

Китай додав майже 15 млн автомобілів

Найбільший ривок здійснили китайські компанії.

У 2019 році бренди з Китаю продали по всьому світу близько 8,73 млн автомобілів. У 2025 році результат уже становив 23,34 млн машин.

Зростання за шість років — приблизно 167,4%.

Китайським брендам допоміг швидкий розвиток електромобілів і гібридів, власне виробництво акумуляторів, висока швидкість оновлення моделей та агресивний вихід на зовнішні ринки.

Міжнародне енергетичне агентство також зазначає, що Китай у 2024 році випередив ЄС і став найбільшим експортером автомобілів у світі. Якщо у 2019 році за межі країни відправляли лише близько 3% вироблених машин, то у 2024 році — вже приблизно 20%.

У Європі наступ китайських компаній також стає дедалі помітнішим. У 2025 році їхня частка на європейському ринку приблизно подвоїлася до 6%, а у Великій Британії досягла близько 11%.

Японія теж втратила мільйони продажів

Падіння торкнулося не лише Європи.

Японські марки у 2019 році продали приблизно 28,31 млн автомобілів, а у 2025 році — 24,51 млн. Скорочення становило 13,4%.

Американські бренди за цей самий період опустилися з 11,84 млн до 10,63 млн автомобілів — приблизно на 10,2%.

Найстабільнішими виявилися корейські виробники. Їхні глобальні продажі практично не змінилися: 7,33 млн автомобілів у 2019 році та близько 7,35 млн у 2025-му.

При цьому за абсолютними продажами японські марки поки залишаються трохи попереду китайських — 24,51 млн проти 23,34 млн автомобілів. Однак різниця між ними вже становить лише близько 1,2 млн машин.

Ще у 2019 році китайські бренди відставали від європейських майже на 20 млн автомобілів. Через шість років вони вже продають приблизно на 750 тис. машин більше. Саме ця зміна найкраще демонструє, наскільки швидко перебудовується глобальний автомобільний ринок.