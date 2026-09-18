Американський безпілотний винищувач FQ-44 Fury отримає бомби та крилаті ракети

Американська Anduril різко розширює можливості безпілотного винищувача FQ-44 Fury. Машину, яку спочатку створювали переважно для повітряного бою, тепер готують до ударів по наземних цілях.

Компанія Anduril Industries показала нові варіанти озброєння свого напівавтономного бойового літака FQ-44 Fury. На оприлюднених зображеннях безпілотник отримав керовані авіабомби, блоки ракет і додаткове обладнання, а в перспективі його планують оснастити навіть крилатими ракетами.

Йдеться про машину, яку ВПС США розробляють у межах програми Collaborative Combat Aircraft — CCA. Такі безпілотники повинні діяти разом із пілотованими винищувачами, беручи на себе частину найнебезпечніших завдань.

Від AIM-120 до керованих бомб

Серед продемонстрованого озброєння Fury можна побачити 500-фунтові, тобто приблизно 227-кілограмові, керовані бомби GBU-54 Laser JDAM, компактні GBU-39/B Small Diameter Bomb, а також пускові контейнери LAU-131A/A для 70-мм ракет.

Anduril також заявляє про сумісність платформи з авіаційними крилатими ракетами, зовнішніми прицільними контейнерами та іншими типами корисного навантаження.

Проте є важливе уточнення. Показані конфігурації поки переважно проходять так звані fit-check — інженери перевіряють, чи можна фізично встановити конкретне озброєння на літак, як воно впливає на конструкцію та чи сумісне з бортовими системами. Це ще не означає, що Fury вже виконував бойові пуски всіх продемонстрованих боєприпасів.

З повітряним озброєнням ситуація значно цікавіша.

У липні 2026 року ВПС США офіційно повідомили про випробування YFQ-44A, під час якого безпілотник здійснив пуск ракети класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM по цифровій цілі над пустелею Мохаве. До цього військові перевіряли польоти з інертним озброєнням та роботу каналу обміну даними між літаком і ракетою.

Майже безпілотний аналог винищувача

Сам виробник позиціонує Fury як високопродуктивну багатоцільову платформу. За даними Anduril, безпілотник здатний розвивати швидкість приблизно до 0,95 Маха та виконувати маневри з навантаженнями, характерними для сучасних винищувачів. Його конструкція передбачає швидку заміну сенсорів і корисного навантаження залежно від завдання.

При цьому Fury не є звичайним дистанційно керованим дроном.

Anduril стверджує, що машина від самого початку випробувань виконує польоти напівавтономно. Вона самостійно дотримується плану місії, керує тягою та польотом, тоді як людина контролює виконання завдання на вищому рівні.

У результаті один і той самий FQ-44 потенційно може діяти як додатковий носій ракет для винищувачів, атакувати наземні цілі, вести розвідку, нести сенсори або заходити в райони, де ризик втрати пілотованого літака був би занадто високим.

США хочуть сотні таких машин

14 вересня ВПС США офіційно закріпили за літаком Anduril назву FQ-44 Fury. Конкурентна машина General Atomics отримала позначення FQ-42 Vengeance.

Програма має дуже великий масштаб. ВПС планують придбати близько 1000 бойових CCA, причому до 2032 року американські військові розраховують мати вже 500 таких апаратів.

Тому розширення арсеналу Fury має більше значення, ніж проста демонстрація нових боєприпасів. США поступово перетворюють концепцію «безпілотного веденого» на універсальний бойовий літак без пілота, який може виконувати завдання, для яких сьогодні потрібні повноцінні винищувачі.

До безпілотного аналога F-16 Fury поки далеко: значну частину систем і озброєння ще доведеться випробувати в реальних польотах. Але після успішного пуску AIM-120 та початку інтеграції ударного арсеналу межа між звичайним військовим дроном і безпілотним винищувачем стає дедалі менш помітною.