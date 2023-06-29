OnePlus Fold: 2К дисплей, Snapdragon 8 Gen 2 та 16 ГБ оперативної пам’яті

Минулого тижня в мережу проникли перші зображення флагмана OnePlus зі складним екраном, який, за чутками, називатиметься OnePlus Fold або OnePlus V Fold. А тепер інсайдер OnLeaks поділився інформацією про всі ключові характеристики пристрою.

Згідно з джерелом, OnePlus оснастила смартфон 7.8-дюймовим внутрішнім AMOLED екраном з роздільною здатністю 1900 x 2100 пікселів та адаптивною частотою до 120 Гц (технологія LTPO). Розмір дисплея зовні складе 6.3-дюйми, він також зможе оновлюватись із частотою 120 Гц.

OnePlus Fold отримає процесор Snapdragon 8 Gen 2 з 16 гігабайтами ОЗП та 256 гігабайтами ПЗУ. Таким чином, за продуктивністю він буде близьким до флагманського OnePlus 11, який виходить у ТОП-10 найпотужніших пристроїв бенчмарку AnTuTu.

Також девайс оснащений батареєю ємністю 4800 мАч із швидкою зарядкою на 67 Вт. Основна камера буде потрійна, всі об’єктиви з оптикою Hasselblad. Головний має роздільну здатність 48 МП (сенсор IMX890), крім того є надширококутний модуль на 48 МП та телеоб’єктив на 64 МП. Фронталок у пристрої відразу дві: одна зовні на 32 мегапікселі, а інша на 20 мегапікселів усередині.

Як ОС використовується Android 13 з OxygenOS 13.1. Заявлено сканер відбитків пальців, розташований збоку, та перемикач режимів звуку Alert Slider. Прем’єра «фолду» очікується у серпні.