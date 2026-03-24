США заборонили імпорт іноземних Wi-Fi роутерів через загрозу нацбезпеці

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) запровадила жорсткі обмеження на імпорт споживчого мережевого обладнання іноземного виробництва. Як повідомляє видання The Verge, регулятор офіційно заборонив ввезення нових моделей роутерів, посилаючись на «неприйнятний ризик для національної безпеки Сполучених Штатів».

Що саме підпадає під заборону

Згідно з новим розпорядженням, усі споживчі маршрутизатори, вироблені за кордоном, додані до так званого «списку заборонених» (Covered List). FCC більше не видаватиме дозволи на їх використання, що де-факто унеможливлює легальний імпорт нових моделей на територію США.

Водночас користувачі зможуть і надалі експлуатувати свої поточні роутери, а компанії, які вже отримали дозволи на конкретні наявні моделі, мають право продовжувати їхній продаж. Проте, враховуючи, що переважна більшість мережевого обладнання у світі збирається за межами США, майбутні постачання опинилися під серйозним ударом.

Причини радикального кроку

Це рішення стало логічним продовженням політики FCC, яка раніше вже заборонила імпорт іноземних дронів. У випадку з роутерами регулятор спирається на висновки оборонного відомства США. У звіті зазначається, що домінування іноземних маршрутизаторів створює критичні ризики для кібербезпеки та економіки.

«Маршрутизатори, вироблені за кордоном, були безпосередньо причетні до кібератак угруповань Volt, Flax та Salt Typhoon, які були спрямовані на критично важливу американську комунікаційну, енергетичну, транспортну та водну інфраструктуру», — йдеться в офіційному документі.

Сумніви експертів та фактор TP-Link

Окрему увагу американські регулятори звертають на компанію TP-Link, яка є абсолютним лідером на споживчому ринку США. Влада вже давно розглядала можливість обмеження діяльності китайського бренду через побоювання щодо безпеки.

Однак журналісти The Verge висловлюють обґрунтований скептицизм щодо ефективності таких заходів. Незрозуміло, як саме перенесення виробництва на територію США зробить пристрої невразливими. Наприклад, під час гучних кібератак хакери Volt Typhoon використовували вразливості в роутерах Cisco та Netgear — пристроях, розроблених саме американськими компаніями. Проблема полягала не в місці збірки, а в тому, що ці моделі були зняті з виробництва і виробники просто перестали випускати для них патчі безпеки.